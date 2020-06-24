В Швеции воссоздали облик насаженного на кол 8000-летнего человека

The Scandinavian man lived a long life 8,000 years ago before his skull was arranged—along with animal jawbones—on a submerged stone platform in the center of a small lake https://t.co/EPyYY0VAyi — National Geographic (@NatGeo) June 23, 2020

Антропологи реконструировали лицо мужчины, который жил в центральной Швеции около восьми тысяч лет назад. Череп мужчины был обнаружен на затопленной каменной платформе в центре небольшого озера.

Как заявила National Geographiс руководитель отдела культуры города Мотала Ханна Граффман, реконструкция даст горожанам возможность увидеть, как выглядел один из его самых ранних жителей.

Это первая реконструкция лица из человеческих останков, раскопанных около десяти лет назад в Канальордене. Исследователями были найдены черепа девяти мужчин и женщин, живших 8000 лет назад. Останки людей перемежались с костями диких кабанов, медведей, оленей и барсуков. Ученые считают, что дерево, сохранившееся внутри двух черепов, указывает: они были насажены на колья или пики.

Директор проекта Kanaljorden шведского фонда культурного наследия Фредрик Халльгрен считает, что данное место использовалось в культовых целях, а "люди и животные дополняют друг друга символическим образом".

Исследователи смогли получить данные ДНК из шести из девяти черепов, что позволило им определить цвет кожи, волос и глаз отдельных людей. Ученые предполагают, что реконструированный череп принадлежал хорошо развитому физически 50-летнему мужчине. Ему дали имя Людвиг. У него была светлая кожа и голубые глаза.

ДНК из женского черепа, который будет реконструирован в следующем году, указывает на то, что она была блондинкой, но с более темной кожей, что свидетельствует о генетической сложной картине в Скандинавии тех времен.