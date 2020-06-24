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Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Швеции воссоздали облик насаженного на кол 8000-летнего человека

Текст: Николай Грищенко

Антропологи реконструировали лицо мужчины, который жил в центральной Швеции около восьми тысяч лет назад. Череп мужчины был обнаружен на затопленной каменной платформе в центре небольшого озера.

Как заявила National Geographiс руководитель отдела культуры города Мотала Ханна Граффман, реконструкция даст горожанам возможность увидеть, как выглядел один из его самых ранних жителей.

Фото: M. Govarthan / The Hindu
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Это первая реконструкция лица из человеческих останков, раскопанных около десяти лет назад в Канальордене. Исследователями были найдены черепа девяти мужчин и женщин, живших 8000 лет назад. Останки людей перемежались с костями диких кабанов, медведей, оленей и барсуков. Ученые считают, что дерево, сохранившееся внутри двух черепов, указывает: они были насажены на колья или пики.

Директор проекта Kanaljorden шведского фонда культурного наследия Фредрик Халльгрен считает, что данное место использовалось в культовых целях, а "люди и животные дополняют друг друга символическим образом".

Исследователи смогли получить данные ДНК из шести из девяти черепов, что позволило им определить цвет кожи, волос и глаз отдельных людей. Ученые предполагают, что реконструированный череп принадлежал хорошо развитому физически 50-летнему мужчине. Ему дали имя Людвиг. У него была светлая кожа и голубые глаза.

ДНК из женского черепа, который будет реконструирован в следующем году, указывает на то, что она была блондинкой, но с более темной кожей, что свидетельствует о генетической сложной картине в Скандинавии тех времен.

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