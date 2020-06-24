Варшава заявила о готовности принять выведенные из ФРГ войска США

Дональд Трамп заявил о том, что выводимый из Германии воинский контингент США будет переброшен на территорию Польши.

"Мы отправим дополнительные войска, они будут за это платить, за отправку дополнительных сил. Мы будем сокращать наши силы в Германии. Некоторые из них отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе", - передает ТАСС комментарий Трампа на его совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции.

Напомним, что ранее Трамп объявлял о сокращении американского воинского контингента в Германии до 25 тысяч человек, но не уточнял, куда будут переброшены выведенные силы.

Теперь озвучено решение перевести их в Польшу и власти этой страны уже дали на это свое согласие.