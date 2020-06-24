Венгрия может начать производить по лицензии российские самолеты-такси Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. Подготовку соответствующего соглашения завершает Минпромторг, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект обсуждался 23 июня на первой после снятия ограничений очной встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании "Магнус. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-служб министерства.

Там также говорится, что в ходе встречи стороны обсудили антикризисные планы, текущее состояние сотрудничества двух стран в области авиастроения, фармацевтической промышленности, в космической сфере, а также ряд совместных проектов, в том числе по поставкам железнодорожных вагонов в Египет.

"Информируем, что все участники встречи накануне мероприятия прошли тестирование на наличие COVID-19", - подчеркивается в пресс-релизе.

Справка "РГ"

Magnus Aircraft - высокотехнологичная компания, основанная в венгерском городе Кечкемет. Специализируется на производстве легкомоторных самолетов UL, LSA и VLA. В частности в сотрудничестве с компанией Siemens разработала первый полностью электрический учебный самолет высшего пилотажа в мире eFusion.

Ил-103 - четырёхместный (пилот и три пассажира) одномоторный поршневой пассажирский самолёт-воздушное такси. Разработан в 1994 году ОКБ Ильюшина, производится Авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина.