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Рубрика: Власть

Деньги - не подарок

Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, освобождающее граждан от налогов на прощеные долги. В целом документ разъясняет правила прекращения обязательств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Прощение долга не свидетельствует о заключении договора дарения, если совершается кредитором в отсутствие намерения одарить должника", - сказано в документе. С юридической точки зрения это принципиальный вопрос. Ведь, если должнику не приходится что‑то возвращать, теоретически это могло быть признано его доходом. Чем-то вроде подарка. А значит, по закону гражданин должен заплатить с них налог. Пленум Верховного суда не согласился с такой логикой.

Фото: EPA
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"В противном случае налоговые органы теоретически могли бы потребовать заплатить налоги, например, со списанных процентов, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Пояснения Верховного суда России исключительно важны прежде всего для предпринимательского сообщества".

Он подчеркнул, что вопросы исполнения обязательств приобретают особую актуальность в нынешнее время: у многих возникли экономические трудности, и в судах ожидается рост споров, связанных именно с исполнением обязательств.

Еще одно важное разъяснение: Верховный суд не разрешил разрывать договоры под предлогом пандемии. Дословная цитата: "Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств по контракту, если исполнение остается возможным после того, как они отпали".

Как пояснил адвокат Алексей Сикайло, Верховный суд России отдал вопрос, считать пандемию форс-мажором или нет, на усмотрение судов, которые в каждом конкретном случае должны разбираться особо.

"Чистого форс-мажора нет", подчеркнул адвокат. Он назвал позицию Верховного суда правильной и взвешенной.

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