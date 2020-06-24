Верховный суд запретил отключать аудиозапись на процессах

Пленум Верховного суда России разъяснил правила рассмотрения в апелляционных инстанциях споров граждан с чиновниками. Соответствующее постановление пленума публикует "Российская газета".

Как сказано в документе, если при рассмотрении административного дела в судебном заседании будет отключаться аудиозапись, решение суда подлежит отмене. Закон предусматривает обязательное аудиопротоколирование судебных заседаний. Это значит, что заседание должно непрерывно записываться с самого начала и до конца. Если в ходе заседания суда первой инстанции вышел сбой и суд не принял меры, решение должно быть отменено. Судья Верховного суда России Елена Горчакова в ходе обсуждения документа напомнила, что в прошлом году начали работать новые апелляционные суды общей юрисдикции. Кроме того, параллельно была проведена процессуальная реформа, важные изменения внесены в том числе в Кодекс административного судопроизводства.