Видео: Артисты "Геликона" инсценировали сюжет песни из "Карнавальной ночи"

"Демон" - бессмертный шедевр Антона Рубинштейна в постановке Дмитрия Бертмана ("Геликон-опера") на сцене Национальной оперы Бордо назван Ассоциацией театральных критиков Франции лучшим спектаклем сезона.

Его премьера состоялась два года назад в Барселонском Gran Teatre del Liceu и прошла с грандиозным успехом и восторженными отзывами в испанской и международной прессе. Затем, по условиям копродукции, спектакль был перенесен на сцену театра в Бордо, следующим его домом станет Государственный театр в Нюрнберге, и, наконец, он найдет постоянное пристанище в стенах родного "Геликона".

Получив признание искушенных французских экспертов, обласканная премиями и вниманием мировой критики "Геликон-опера" решила отпраздновать событие в интернете и разделить свое хорошее настроение с миллионами завсегдатаев Сети. Она разместила музыкальный клип, снятый в прошлом году в День города в Камергерском переулке возле здания МХТ имени Чехова: артисты "Геликона" инсценировали сюжет знаменитой песенки Лепина из фильма "Карнавальная ночь" - "И хорошее настроение не покинет больше вас…"

Клип оказался на удивление созвучен настроению нынешней залитой солнцем Москвы, приходящей в себя после нашествия коронавируса и долгих недель заточения в четырех стенах. Конечно, в тот сентябрьский день 2019-го, когда это снималось, никто еще не предполагал, какие испытания ждут мир в предстоящем високосном году: были полны террасы окрестных ресторанчиков, и веселые прохожие бесстрашно собирались вокруг музицирующих артистов, снимали их на свои мобильники - в Москве было тогда хорошо.

Сегодня "Геликон" напоминает нам об этом рутинном счастье бесстрашно жить и радоваться жизни. О том, что было и снова вернется, как только схлынет волна тревог. О том, как дорого нам каждое мгновение обычной, привычной и, как выяснилось, такой хрупкой жизни, которую нам нужно ценить и беречь. Чтобы хорошее настроение не покидало больше нас…