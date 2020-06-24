Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"

Несмотря на то что пандемия еще окончательно не отступила, фестивалю - быть! Он пройдет с 16 по 19 июля.

Да, программа несколько ужата. Но по-прежнему главными событиями остаются Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и Международный детский музыкальный конкурс. Одной из ярких страниц музыкального форума станет День Союзного государства.

На сцене Летнего амфитеатра пройдут семь самых масштабных мероприятий фестиваля. В торжественном открытии 16 июля выступят Филипп Киркоров, Елена Ваенга, ансамбли "Сябры" и "Песняры", Тима Белорусских, Николай Гнатюк... В этот же день будет поднят флаг фестиваля и заложен памятный знак обладателя специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

День Союзного государства с концертом оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина намечен на 17 июля. По словам директора "Славянского базара" Глеба Лапицкого, зрителей ждет интереснейшая программа "Живая музыка кино":

- Белорусские и российские певцы, актеры театра и кино исполнят лучшие киношлягеры разных лет, которые соединяют наши народы, на которых выросло уже не одно поколение.

В Международном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" выступят посланцы 18 стран. Стартует он, к слову, 18 июля. В первый день участники, которых будет оценивать жюри под руководством народного артиста России Олега Газманова, исполнят мировой хит в сопровождении шоу-балета Todes.

Во втором отделении концерта в Летнем амфитеатре выступит немецкий певец и композитор Томас Андерс. Во второй день конкурсанты исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Произойдет это во время торжественного закрытия фестиваля, где состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса. Одной из ведущих церемонии закрытия, кстати, станет известная российская исполнительница Лолита.

Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020" пройдет 18-19 июля на новой уникальной площадке, которую специально возвели возле концертного зала "Витебск". Здесь за победу поборются представители 21 страны. Председатель жюри - заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Еще в Летнем амфитеатре состоятся проекты "Золотой хит", "Шансон ТВ - все звезды", а также заявленный ранее сборный рок-концерт. Изначально планировалось, что рокеры станут эдаким прологом фестиваля. Сейчас, говорит Глеб Лапицкий, решено, что их выступление в ночь с 19 на 20 июля станет финальным аккордом "Славянского базара":

- Для минимизации эпидемических рисков фестивальная программа в нынешнем году пройдет на больших открытых площадках. К примеру, коллективы, выступавшие ранее в камерной атмосфере театров, присоединятся к фэсту уличного искусства "На семи ветрах". Они, а также художники, перформеры, музыканты, танцоры и поэты создадут незабываемую атмосферу на улицах фестивального города, на Пушкинской площади. Кукольные спектакли на сей раз будут играть в филармоническом дворике. День молодежи пройдет в привычных декорациях площади Победы. Но будут и принципиально новые локации - например, загородный парк Мазурино. Там состоится большой фестиваль автозвука и семейный праздник Color Fest.

В дирекции фестиваля заявляют, что при возврате билетов на проекты с новой датой готовы возместить полную стоимость квитка. Однако для искренних поклонников "Славянского базара" подготовлена выгодная акция. В случае замены приобретенных билетов на отмененные мероприятия предоставляется скидка в 11 процентов на квитки новой программы. Билеты можно обменять в кассах Центра культуры "Витебск". Для жителей других городов Беларуси такая услуга доступна в фирменных кассах операторов kvitki.by и ticketpro.by. Окажут ее и прибалтийские партнеры фестиваля bilesuserviss.lv, bilietai.lt и piletilevi.ee. И еще один важный момент. Билеты на проекты Летнего амфитеатра и концертного зала "Витебск" гостям "Славянского базара" из дальнего зарубежья заменят въездную визу в Беларусь на период с 6 по 25 июля.

Кстати

С программой "Славянского базара" можно познакомиться на сайтах www.fest-sbv.by и www.gck.by. В Беларуси получить комментарии сотрудников дирекции, позвонив на короткий телефонный номер 129. Россияне могут прояснить интересующие их моменты в официальных сообществах фестиваля в социальных сетях.