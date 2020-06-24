Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Даже после выздоровления от коронавируса люди, перенесшие это заболевание, могут испытывать негативные последствия в течение всей жизни. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Каждому третьему выздоровевшему "может быть нанесен вред на всю жизнь с долгосрочным повреждением легких", свидетельствует исследование.

Также в числе неблагоприятных последствий называются хроническая усталость и психологические нарушения.

Кроме того, по мнению экспертов, фиксируется все больше данных о том, что вирус может вызывать поражение мозга и стать причиной повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании высказывают предположение, что примерно у 30 процентов выздоравливающих после Covid-19 могут остаться поврежденными ткани легкого. Коронавирус также способен серьезно отразиться на работе сердца у 10 процентов пациентов.