ВШЭ вошла в топ-50 молодых университетов рейтинга QS

Опубликован новый рейтинг вузов от британского агентства QS. Он ранжирует молодые университеты, которые начали работать не более 50 лет назад. Единственным российским вузом, попавшим в топ-50 рейтинга, стала Высшая школа экономики. ВШЭ заняла 31 место, улучшив результат на семь мест.

- Рейтинги - это не только формальные показатели библиометрии, - прокомментировал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Нельзя забывать, что за местами в рейтинге стоит глубокая трансформация внутри университетов, продвижение в рейтингах отражает общую динамику развития университета, изменение его структуры. В Вышке уже создано более 45 международных лабораторий, привлекаются зарубежные исследователи, растет количество иностранных студентов, проводятся международные конференции высокого уровня. Все это укрепляет репутацию ВШЭ на мировой арене и результат этого заметен в рейтингах.

Рейтинг молодых университетов QS показывает лучшие университеты мира моложе 50 лет и базируется на тех же критериях, что и глобальный рейтинг этого же агентства: академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.