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Текст:   Марина Трубилина 
18:45 24.06.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)

Дефект присутствия

Вводится новый порядок обследования домов на аварийность

Новый порядок оценки состояния жилых домов и признания их аварийными вступает в силу 25 июня. Это должно ускорить и удешевить процедуру обследования зданий.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

До сих пор здания обследовали на "аварийность" по ГОСТу. Описанная там процедура сложна, трудоемка и дорогостояща, отмечают в минстрое. Она требует обмерных работ, обследования всех строительных конструкций и инженерных систем, вскрытия и испытаний (в том числе лабораторных) прочности несущих конструкций, выявления всех дефектов. Такое подробное обследование имеет смысл перед проведением реконструкции или капремонта здания.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Новый порядок, который касается жилых домов высотой до 5 этажей (по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, сейчас почти все признаваемые аварийными дома не превышают 5 этажей), позволит обследовать лишь 2-3 вида основных строительных конструкций. И если в них есть явные признаки аварийности, то более тщательное изучение дома не потребуется, отмечают в фонде. "Оценка состояния домов должна проводиться по визуально наблюдаемым дефектам фундаментов, несущих стен, перекрытий и других несущих элементов здания", - поясняют в Фонде.

К признакам неработоспособного состояния несущих конструкций относятся, в первую очередь, сквозные трещины, прогибы и выгибы, отклонения от вертикали, смещение с опор, уменьшение площади элементов из-за разрушения и износа материалов и др. Для каждого "дефекта" установлены определенные параметры - ширина трещин, величина отклонения от вертикали и пр.

Должно быть обследовано не менее 10% несущих конструкций. Для признания здания аварийным достаточно, чтобы признаки аварийности были найдены в 5% и более несущих конструкций хотя бы одного типа или не менее 3% конструкций двух и более типов. "Результаты оценки носят объективный характер, они практически не зависят от квалификации и мнения эксперта, что будет легко перепроверить, поскольку заключение основано на измерении конкретных параметров отдельных дефектов, которые должны быть указаны в заключении", - отмечают в фонде.

Процедура обследования дома за счет сокращения избыточной информации станет быстрее и в несколько раз дешевле, а значит, доступнее для жильцов, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Сейчас цена колеблется в районе нескольких десятков тысяч рублей. "Оценка технического состояния дома и признание его аварийным может происходить по заявлению не только местных органов власти, но и проживающих там граждан. К сожалению, встречаются случаи, когда аварийными признается только тот объем жилищного фонда, на который запланированы средства в бюджете для расселения. Это приводит к судебным тяжбам - по заключению организации, нанятой жильцами, дом считается аварийным, а по заключению комиссии органа местного самоуправления - нет. По новому своду правил достаточно выявления высокого износа не менее 5% несущих конструкций (несущие стены, колонны, плиты и балки перекрытия) для признания специалистами всего здания ограниченно-работоспособным", - поясняет эксперт.

Фото: Сергей Михеев
Аварийные дома расселят досрочно

"Стоимость обследования должна снизиться примерно в 7 раз по сравнению с действующей в настоящее время процедурой", - сообщает ФСР ЖКХ.

До 2025 года на аварийность, по прогнозам фонда, должно быть обследовано 13 млн квадратных метров жилья, ежегодно аварийными признается около 2 млн "квадратов". Внедрение нового свода правил позволит сэкономить до 300 млн рублей в год только на обследовании.

Сейчас около 30 регионов выполняют программы по расселению аварийного жилья опережающими темпами, отмечает Склянчук. Это здания, еще до начала 2017 года признанные подлежащими сносу. Их расселение должно завершиться в 2024 году. "Новый свод правил будет применяться к домам, которые еще не признаны аварийными и пока не подлежат расселению", - поясняет Склянчук.

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