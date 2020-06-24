За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 811
- Московская область 507
- Ханты-Мансийский АО 323
- Санкт-Петербург 218
- Нижегородская область 207
- Воронежская область 198
- Иркутская область 193
- Челябинская область 185
- Свердловская область 181
- Красноярский край 154
- Республика Тыва 138
- Ямало-Ненецкий АО 137
- Ростовская область 135
- Архангельская область 120
- Саратовская область 111
- Новосибирская область 108
- Ульяновская область 107
- Волгоградская область 102
- Камчатский край 93
- Пермский край 89
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Омская область 84
- Тульская область 83
- Приморский край 83
- Хабаровский край 83
- Ивановская область 77
- Алтайский край 77
- Республика Дагестан 75
- Ставропольский край 75
- Мурманская область 74
- Республика Саха (Якутия) 74
- Белгородская область 72
- Брянская область 72
- Пензенская область 72
- Кабардино-Балкарская Республика 71
- Забайкальский край 71
- Оренбургская область 67
- Курская область 66
- Краснодарский край 63
- Томская область 63
- Чувашская Республика 62
- Сахалинская область 61
- Республика Коми 60
- Республика Башкортостан 57
- Новгородская область 56
- Тверская область 55
- Ленинградская область 52
- Самарская область 51
- Владимирская область 50
- Калужская область 50
- Тюменская область 50
- Липецкая область 49
- Республика Мордовия 49
- Республика Бурятия 48
- Амурская область 46
- Смоленская область 45
- Тамбовская область 44
- Ярославская область 44
- Псковская область 44
- Рязанская область 43
- Орловская область 40
- Республика Адыгея 40
- Республика Татарстан 39
- Республика Марий Эл 38
- Кировская область 34
- Курганская область 34
- Астраханская область 33
- Республика Карелия 31
- Республика Хакасия 30
- Республика Ингушетия 29
- Республика Северная Осетия 28
- Кемеровская область 28
- Костромская область 25
- Республика Калмыкия 22
- Удмуртская Республика 22
- Вологодская область 21
- Республика Алтай 17
- Чеченская Республика 11
- Магаданская область 11
- Республика Крым 10
- Калининградская область 8
- Еврейская АО 4
- Чукотский АО 1
- г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрирован 606 881 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ 0%
- Калининградская область 0,3%
- г. Москва 0,4%
- г. Севастополь 0,5%
- Чукотский АО, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,7%
За сутки подтверждено 154 летальных случая:
- Белгородская область 1
- Владимирская область 1
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 24
- Орловская область 5
- Тамбовская область 2
- Тульская область 3
- Ярославская область 1
- Москва 14
- Архангельская область 2
- Калининградская область 4
- Мурманская область 2
- Санкт-Петербург 38
- Республика Калмыкия 3
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 3
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Ставропольский край 2
- Республика Марий Эл 1
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 6
- Нижегородская область 2
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Красноярский край 6
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
За весь период пандемии по России умерло 8513 человек.
За сутки выписано выздоровевших 12 393 человека:
- Белгородская область 279
- Брянская область 46
- Владимирская область 93
- Воронежская область 407
- Ивановская область 132
- Калужская область 163
- Костромская область 49
- Курская область 58
- Липецкая область 118
- Московская область 1390
- Орловская область 141
- Рязанская область 134
- Смоленская область 108
- Тамбовская область 96
- Тверская область 44
- Тульская область 240
- Ярославская область 178
- Москва 2020
- Республика Карелия 23
- Республика Коми 51
- Архангельская область 182
- Ненецкий автономный округ 2
- Вологодская область 36
- Калининградская область 40
- Ленинградская область 118
- Мурманская область 52
- Новгородская область 41
- Псковская область 49
- Санкт-Петербург 643
- Республика Адыгея 68
- Республика Калмыкия 40
- Республика Крым 16
- Краснодарский край 97
- Астраханская область 46
- Волгоградская область 158
- Ростовская область 273
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 468
- Республика Ингушетия 21
- Кабардино-Балкарская Республика 118
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Республика Северная Осетия - Алания 26
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 80
- Республика Башкортостан 92
- Республика Марий Эл 91
- Республика Мордовия 92
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 57
- Республика Чувашия 112
- Пермский край 123
- Кировская область 40
- Нижегородская область 617
- Оренбургская область 53
- Пензенская область 183
- Самарская область 96
- Саратовская область 106
- Ульяновская область 200
- Курганская область 21
- Свердловская область 278
- Тюменская область 41
- Ханты-Мансийский АО 183
- Ямало-Ненецкий автономный округ 63
- Челябинская область 328
- Республика Алтай 17
- Республика Тыва 52
- Республика Хакасия 37
- Алтайский край 70
- Красноярский край 117
- Иркутская область 106
- Кемеровская область 39
- Новосибирская область 141
- Омская область 47
- Томская область 39
- Республика Бурятия 53
- Республика Саха (Якутия) 102
- Забайкальский край 52
- Камчатский край 23
- Приморский край 116
- Амурская область 22
- Магаданская область 20
- Хабаровский край 117
- Сахалинская область 12
- Еврейская автономная область 4
- Чукотский автономный округ 11
За весь период пандемии в России выписано выздоровевших - 368 822 человека.