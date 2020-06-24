За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6%) без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 811 Московская область 507 Ханты-Мансийский АО 323 Санкт-Петербург 218 Нижегородская область 207 Воронежская область 198 Иркутская область 193 Челябинская область 185 Свердловская область 181 Красноярский край 154 Республика Тыва 138 Ямало-Ненецкий АО 137 Ростовская область 135 Архангельская область 120 Саратовская область 111 Новосибирская область 108 Ульяновская область 107 Волгоградская область 102 Камчатский край 93 Пермский край 89 Карачаево-Черкесская Республика 84 Омская область 84 Тульская область 83 Приморский край 83 Хабаровский край 83 Ивановская область 77 Алтайский край 77 Республика Дагестан 75 Ставропольский край 75 Мурманская область 74 Республика Саха (Якутия) 74 Белгородская область 72 Брянская область 72 Пензенская область 72 Кабардино-Балкарская Республика 71 Забайкальский край 71 Оренбургская область 67 Курская область 66 Краснодарский край 63 Томская область 63 Чувашская Республика 62 Сахалинская область 61 Республика Коми 60 Республика Башкортостан 57 Новгородская область 56 Тверская область 55 Ленинградская область 52 Самарская область 51 Владимирская область 50 Калужская область 50 Тюменская область 50 Липецкая область 49 Республика Мордовия 49 Республика Бурятия 48 Амурская область 46 Смоленская область 45 Тамбовская область 44 Ярославская область 44 Псковская область 44 Рязанская область 43 Орловская область 40 Республика Адыгея 40 Республика Татарстан 39 Республика Марий Эл 38 Кировская область 34 Курганская область 34 Астраханская область 33 Республика Карелия 31 Республика Хакасия 30 Республика Ингушетия 29 Республика Северная Осетия 28 Кемеровская область 28 Костромская область 25 Республика Калмыкия 22 Удмуртская Республика 22 Вологодская область 21 Республика Алтай 17 Чеченская Республика 11 Магаданская область 11 Республика Крым 10 Калининградская область 8 Еврейская АО 4 Чукотский АО 1 г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрирован 606 881 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0% Калининградская область 0,3% г. Москва 0,4% г. Севастополь 0,5% Чукотский АО, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,7% За сутки подтверждено 154 летальных случая: Белгородская область 1

Владимирская область 1

Воронежская область 2

Ивановская область 2

Курская область 2

Липецкая область 1

Московская область 24

Орловская область 5

Тамбовская область 2

Тульская область 3

Ярославская область 1

Москва 14

Архангельская область 2

Калининградская область 4

Мурманская область 2

Санкт-Петербург 38

Республика Калмыкия 3

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Ростовская область 3

Республика Дагестан 3

Карачаево-Черкесская Республика 2

Ставропольский край 2

Республика Марий Эл 1

Республика Чувашия 1

Пермский край 6

Нижегородская область 2

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Свердловская область 4

Ханты-Мансийский АО 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Красноярский край 6

Иркутская область 2

Новосибирская область 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2 За весь период пандемии по России умерло 8513 человек. За сутки выписано выздоровевших 12 393 человека: Белгородская область 279

Брянская область 46

Владимирская область 93

Воронежская область 407

Ивановская область 132

Калужская область 163

Костромская область 49

Курская область 58

Липецкая область 118

Московская область 1390

Орловская область 141

Рязанская область 134

Смоленская область 108

Тамбовская область 96

Тверская область 44

Тульская область 240

Ярославская область 178

Москва 2020

Республика Карелия 23

Республика Коми 51

Архангельская область 182

Ненецкий автономный округ 2

Вологодская область 36

Калининградская область 40

Ленинградская область 118

Мурманская область 52

Новгородская область 41

Псковская область 49

Санкт-Петербург 643

Республика Адыгея 68

Республика Калмыкия 40

Республика Крым 16

Краснодарский край 97

Астраханская область 46

Волгоградская область 158

Ростовская область 273

Севастополь 2

Республика Дагестан 468

Республика Ингушетия 21

Кабардино-Балкарская Республика 118

Карачаево-Черкесская Республика 69

Республика Северная Осетия - Алания 26

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 80

Республика Башкортостан 92

Республика Марий Эл 91

Республика Мордовия 92

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 57

Республика Чувашия 112

Пермский край 123

Кировская область 40

Нижегородская область 617

Оренбургская область 53

Пензенская область 183

Самарская область 96

Саратовская область 106

Ульяновская область 200

Курганская область 21

Свердловская область 278

Тюменская область 41

Ханты-Мансийский АО 183

Ямало-Ненецкий автономный округ 63

Челябинская область 328

Республика Алтай 17

Республика Тыва 52

Республика Хакасия 37

Алтайский край 70

Красноярский край 117

Иркутская область 106

Кемеровская область 39

Новосибирская область 141

Омская область 47

Томская область 39

Республика Бурятия 53

Республика Саха (Якутия) 102

Забайкальский край 52

Камчатский край 23

Приморский край 116

Амурская область 22

Магаданская область 20

Хабаровский край 117

Сахалинская область 12

Еврейская автономная область 4

Чукотский автономный округ 11 За весь период пандемии в России выписано выздоровевших - 368 822 человека.