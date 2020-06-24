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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 31,6%) без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 811
  2. Московская область 507
  3. Ханты-Мансийский АО 323
  4. Санкт-Петербург 218
  5. Нижегородская область 207
  6. Воронежская область 198
  7. Иркутская область 193
  8. Челябинская область 185
  9. Свердловская область 181
  10. Красноярский край 154
  11. Республика Тыва 138
  12. Ямало-Ненецкий АО 137
  13. Ростовская область 135
  14. Архангельская область 120
  15. Саратовская область 111
  16. Новосибирская область 108
  17. Ульяновская область 107
  18. Волгоградская область 102
  19. Камчатский край 93
  20. Пермский край 89
  21. Карачаево-Черкесская Республика 84
  22. Омская область 84
  23. Тульская область 83
  24. Приморский край 83
  25. Хабаровский край 83
  26. Ивановская область 77
  27. Алтайский край 77
  28. Республика Дагестан 75
  29. Ставропольский край 75
  30. Мурманская область 74
  31. Республика Саха (Якутия) 74
  32. Белгородская область 72
  33. Брянская область 72
  34. Пензенская область 72
  35. Кабардино-Балкарская Республика 71
  36. Забайкальский край 71
  37. Оренбургская область 67
  38. Курская область 66
  39. Краснодарский край 63
  40. Томская область 63
  41. Чувашская Республика 62
  42. Сахалинская область 61
  43. Республика Коми 60
  44. Республика Башкортостан 57
  45. Новгородская область 56
  46. Тверская область 55
  47. Ленинградская область 52
  48. Самарская область 51
  49. Владимирская область 50
  50. Калужская область 50
  51. Тюменская область 50
  52. Липецкая область 49
  53. Республика Мордовия 49
  54. Республика Бурятия 48
  55. Амурская область 46
  56. Смоленская область 45
  57. Тамбовская область 44
  58. Ярославская область 44
  59. Псковская область 44
  60. Рязанская область 43
  61. Орловская область 40
  62. Республика Адыгея 40
  63. Республика Татарстан 39
  64. Республика Марий Эл 38
  65. Кировская область 34
  66. Курганская область 34
  67. Астраханская область 33
  68. Республика Карелия 31
  69. Республика Хакасия 30
  70. Республика Ингушетия 29
  71. Республика Северная Осетия 28
  72. Кемеровская область 28
  73. Костромская область 25
  74. Республика Калмыкия 22
  75. Удмуртская Республика 22
  76. Вологодская область 21
  77. Республика Алтай 17
  78. Чеченская Республика 11
  79. Магаданская область 11
  80. Республика Крым 10
  81. Калининградская область 8
  82. Еврейская АО 4
  83. Чукотский АО 1
  84. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрирован 606 881 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Ненецкий автономный округ 0%
  2. Калининградская область 0,3%
  3. г. Москва 0,4%
  4. г. Севастополь 0,5%
  5. Чукотский АО, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,7%
За сутки подтверждено 154 летальных случая:
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 2
  • Курская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 24
  • Орловская область 5
  • Тамбовская область 2
  • Тульская область 3
  • Ярославская область 1
  • Москва 14
  • Архангельская область 2
  • Калининградская область 4
  • Мурманская область 2
  • Санкт-Петербург 38
  • Республика Калмыкия 3
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Ставропольский край 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 6
  • Нижегородская область 2
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 4
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 2
  • Новосибирская область 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2

За весь период пандемии по России умерло 8513 человек.

За сутки выписано выздоровевших 12 393 человека:
  • Белгородская область 279
  • Брянская область 46
  • Владимирская область 93
  • Воронежская область 407
  • Ивановская область 132
  • Калужская область 163
  • Костромская область 49
  • Курская область 58
  • Липецкая область 118
  • Московская область 1390
  • Орловская область 141
  • Рязанская область 134
  • Смоленская область 108
  • Тамбовская область 96
  • Тверская область 44
  • Тульская область 240
  • Ярославская область 178
  • Москва 2020
  • Республика Карелия 23
  • Республика Коми 51
  • Архангельская область 182
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Вологодская область 36
  • Калининградская область 40
  • Ленинградская область 118
  • Мурманская область 52
  • Новгородская область 41
  • Псковская область 49
  • Санкт-Петербург 643
  • Республика Адыгея 68
  • Республика Калмыкия 40
  • Республика Крым 16
  • Краснодарский край 97
  • Астраханская область 46
  • Волгоградская область 158
  • Ростовская область 273
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 468
  • Республика Ингушетия 21
  • Кабардино-Балкарская Республика 118
  • Карачаево-Черкесская Республика 69
  • Республика Северная Осетия - Алания 26
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 80
  • Республика Башкортостан 92
  • Республика Марий Эл 91
  • Республика Мордовия 92
  • Республика Татарстан 4
  • Удмуртская Республика 57
  • Республика Чувашия 112
  • Пермский край 123
  • Кировская область 40
  • Нижегородская область 617
  • Оренбургская область 53
  • Пензенская область 183
  • Самарская область 96
  • Саратовская область 106
  • Ульяновская область 200
  • Курганская область 21
  • Свердловская область 278
  • Тюменская область 41
  • Ханты-Мансийский АО 183
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 63
  • Челябинская область 328
  • Республика Алтай 17
  • Республика Тыва 52
  • Республика Хакасия 37
  • Алтайский край 70
  • Красноярский край 117
  • Иркутская область 106
  • Кемеровская область 39
  • Новосибирская область 141
  • Омская область 47
  • Томская область 39
  • Республика Бурятия 53
  • Республика Саха (Якутия) 102
  • Забайкальский край 52
  • Камчатский край 23
  • Приморский край 116
  • Амурская область 22
  • Магаданская область 20
  • Хабаровский край 117
  • Сахалинская область 12
  • Еврейская автономная область 4
  • Чукотский автономный округ 11

За весь период пандемии в России выписано выздоровевших - 368 822 человека.

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