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25.06.2020 12:56
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

30 июня - видеоконференция: "Впервые: чартер из Москвы на Байкал"

30 июня на сайте "Российской газеты" смотрите видеоконференцию, приуроченную к началу полетов первых чартерных рейсов с туристами из Москвы в Бурятию. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как будут организованы перелеты, что входит в программу туров, не помешает ли пандемия реализации программы, - об этом и многом другом расскажут спикеры видеоконференции:

• Зарина Догузова, руководитель Ростуризма;

• Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия;

• Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.

Модератор видеоконференции - обозреватель отдела экономики и социальных проблем "РГ" Евгений Гайва.

Справка

Республика Бурятия вошла в список четырех регионов, которые получат господдержку для привлечения российских туристов.

Чартерные туры на Байкал - эксклюзивный продукт TUI Россия, созданный при поддержке Ростуризма и правительства Республики Бурятия.

В ближайшее время TUI Россия проведет инфотур для агентов и представителей СМИ с целью знакомства с новым турпродуктом, а также с туристическими возможностями Бурятии - с ее природой, историческим и культурным наследием.

Ваши вопросы по теме видеоконференции можете оставлять до 17.00 29 июня 2020 года в Facebook, "ВКонтакте" или "Одноклассниках" или присылать на почту mc@rg.ru.

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