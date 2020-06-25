Как будут организованы перелеты, что входит в программу туров, не помешает ли пандемия реализации программы, - об этом и многом другом расскажут спикеры видеоконференции:
• Зарина Догузова, руководитель Ростуризма;
• Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия;
• Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.
Модератор видеоконференции - обозреватель отдела экономики и социальных проблем "РГ" Евгений Гайва.
Республика Бурятия вошла в список четырех регионов, которые получат господдержку для привлечения российских туристов.
Чартерные туры на Байкал - эксклюзивный продукт TUI Россия, созданный при поддержке Ростуризма и правительства Республики Бурятия.
В ближайшее время TUI Россия проведет инфотур для агентов и представителей СМИ с целью знакомства с новым турпродуктом, а также с туристическими возможностями Бурятии - с ее природой, историческим и культурным наследием.
Ваши вопросы по теме видеоконференции можете оставлять до 17.00 29 июня 2020 года в Facebook, "ВКонтакте" или "Одноклассниках" или присылать на почту mc@rg.ru.