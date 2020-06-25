Большинство считает такую поправку безусловно полезной, и даже необходимой. Однако порой звучат мнения, что любовь к своей Родине - нормальное состояние любого нормального человека и в конституционном закреплении не нуждается.

Свою позицию в этой дискуссии мы попросили обозначить доктора философских наук, члена Общественной палаты РФ, главу Национальной ассоциации офицеров запаса "Мегапир" Александра Каньшина.

Александр Николаевич, в предлагаемых поправках к Конституции есть слова о воспитании у поколений высоких гражданских качеств, в том числе патриотизма. Вы - "за" поправку или "против"?

Александр Каньшин: Для человека, половина жизни которого прошла в армейском строю, вопрос звучит некорректно. Для меня патриотизм - это не слова, а люди: воины - десантники 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, майор Роман Филиппов, старший лейтенант Александр Прохоренко...

В "либеральные 90-е" на слуху была горькая строчка нашего великого поэта Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия", а само слово "патриотизм" стало в известных кругах "нерукопожатным". Если его и произносили, то не иначе, как "…последнее прибежище негодяев".

Александр Каньшин: Ума и культуры бы тем негодяям. Фраза: "Патриотизм - последнее прибежище негодяя" была адресована английским поэтом и литературным критиком XVIII века Сэмюэлем Джонсоном политическим оппозиционерам-либералам. Тогда в Англии можно было откупиться от казни за совершенные преступления, объявив себя "патриотом", с последующей высылкой в колонию. Чем и пользовались…

Как философы определяют понятие "патриотизм"?

Александр Каньшин: Выдающийся русский философ Иван Ильин сказал просто: "Жить надо ради того, ради чего можно умереть".

Владимир Даль определил патриотизм как нравственный принцип, чувство любви к Родине, готовность ради нее жертвовать собой, гордость за свое гражданство, язык, традиции, достижения страны. А страна, по словам нашего знаменитого современника Дмитрия Лихачева, "это единство народа, природы и культуры".

Когда вы почувствовали себя патриотом?

Александр Каньшин: Меня назначила жизнь. Детство прошло в послевоенные годы, когда все вокруг еще дышало болью утрат и счастьем Победы. Все мальчишки мечтали о героизме. Орджоникидзевское военное училище, куда я поступил, в годы войны отправило 5 своих составов на защиту Сталинграда и Кавказа. Курсанты становились бойцами, преподаватели - командирами взводов и рот. Почти все геройски полегли…

Надев погоны, я принял присягу, а от присяги - назад ни шагу, так нас учили.

Даже в разоренные послевоенные годы в каждом городе был Дворец пионеров, куда мог прийти любой подросток. Все кружки - бесплатно

В поправке к Конституции записано, что государство создает условия для воспитания в духе патриотизма. На ваш взгляд, сегодня оно все делает для этой цели?

Александр Каньшин: Даже в разоренные послевоенные годы в каждом городе был Дворец пионеров, куда мог прийти любой подросток. Куда они делись? В каждой школе были кружки: художественный, шахматный, авиамодельный, спортивный, проводились массовые игры "Зарница". Работали катки, бассейны, детско-юношеские спортивные школы, аэроклубы - тоже для всех желающих, бесплатно. Сегодня - все за деньги, считай - для элиты. А не богатеньким детям, коих пока еще большинство, что остается - слоняться по грязным подвалам, учиться курить да сквернословить?

Пора создать реальные условия для развития и воспитания всей молодежи. Вот почему я - за конституционную норму в законе.

Вырастить из этих детей настоящих граждан своей страны - главная задача. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В воспитании достойной смены заинтересованы не только госорганы. Есть и общественность, и социально ориентированный бизнес, молодежные и ветеранские организации. Например, ваша Ассоциация принимает участие?

Александр Каньшин: Начиная с чеченской войны, мы выплачиваем именные стипендии до совершеннолетия детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. В Ассоциации действует общественный форум "Достижения молодых" - поощряем ребят, добившихся значимых результатов в различных областях деятельности. Поддерживаем молодые таланты в искусстве, например, известный детский хор. Встречаемся с подросшими уже детьми Беслана, пережившими жуткую трагедию, проводим в регионах массовые спортивные соревнования по военно-прикладным видам спорта на призы выдающихся полководцев Победы. Но, пожалуй, одно из самых главных дел последних лет - это Юнармия.

Говорят, что вообще-то Юнармия - это детище Российской армии…

Александр Каньшин: Совершенно верно. Идея и организация массового патриотического движения юношества принадлежат министру обороны Сергею Шойгу, воинские части и подразделения активно участвуют в работе с подрастающим поколением. Но оно приобрело уже такой размах, что стало общероссийским, даже там, где нет воинских формирований.

Поэтому "Мегапир", опираясь на свои представительства практически во всех регионах страны, активно включился в эту патриотическую акцию. Непосредственно при нашем попечении участвуют в мероприятиях Юнармии более 40 тысяч юношей и девушек. Мы действуем, кстати, в тесном контакте с ДОСААФ, работы хватает на всех.

На ущербной морали 90-х проросла популяция циничных, алчных особей. Беспринципность, себялюбие, слава и деньги любой ценой - так воспитывало их время разрухи в головах. Удастся ли переломить идеологию безверия и эгоизма?

Александр Каньшин: Слава богу, не все выросли эгоистами, спасла советская еще система воспитания в семьях. Семейные устои всегда основывались на традициях, заложенных нашей историей, государством, церковью. А родительский пример - самый крепкий.

У молодежи есть запрос на духовность и правду. Поправки в Конституции, направленные на укрепление семьи и государства, очень своевременны. Пандемия с коронавирусной напастью, обнулившая пресловутую "европейскую солидарность", ясно показала: главный защитник народа - свое родное государство, если оно сильное, то удается избежать трагического исхода. А сила государства - в его гражданах, значит, в патриотах.