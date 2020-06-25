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Рубрика: Культура

Александр Роднянский делает новый проект с продюсером "Джокера"

Текст: Сусанна Альперина
Продюсер Александр Роднянский привлек для одного из своих новых проектов продюсера Кевина Турена и кинокомпанию Bron Studios. В их "послужном списке" производство таких фильмов, как "Джокер" Тодда Филлипса, "Скандал" Джея Роуча с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби и "Вне игры" Гэвина О'Коннора с Беном Аффлеком. Кроме того, среди недавних продюсерских проектов Турена - сериал HBO "Эйфория", главную роль в котором сыграла популярная актриса и певица Зендая.
Александр Роднянский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Александр Роднянский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Александр Роднянский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Громкую индустриальную новость о сделке двух продюсеров эксклюзивно представило сегодня издание Variety на международном уровне. Ее с интересом прочтут кинематографисты разных стран, поскольку речь о глобальном проекте, сделанном с копродукции несколькими крупными игроками. Это сериал о порноиндустрии, который снимет венгерский режиссер Корнел Мундруцо, неоднократный лауреат Каннского кинофестиваля. Основным местом действия станет Будапешт, мировой центр производства порнофильмов, а главными героями - продюсеры, режиссер, актеры - все те, кто работает в этой сфере. В сценарии сериала, над которым работают сам Корнел Мундруцо и его постоянный соавтор Ката Вебер, будут использованы материалы, собранные ключевыми европейскими журналистами (среди них есть и Егор Мостовщиков) во время встреч и интервью в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице. Международный проект, основным языком которого станет английский, собирает интернациональную команду.

Фото: START/youtube
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Любопытно, что Роднянский - не первый, кто берется за подобную тему, если говорить о нашей стране. Вдруг фильмы и сериалы такого плана стали у продюсеров в приоритете. Можно говорить и о "Верности" Нигины Сайфуллаевой, и о сериале "Чики", который бьет рекорды по просмотрам - он преподносился аудитории подобным образом. У Роднянского просто другие амбиции и масштабы - отсюда и крупный международный партнер. На самом деле, компания продюсера говорит о том, что "исследования, которые проводили создатели, разрабатывая этот проект, выявили, что с приходом и стремительным развитием социальных медиа и цифрового контента в 2000-е порноиндустрия радикально и кардинально изменилась. Сама природа порнографического контента и мировой спрос на него, ко всему прочему, серьезно повлияли на гендерные отношения".

О чем же будет новый сериал? Главной героиней первого сезона станет обычная женщина, которая, в силу непростых жизненных обстоятельств, начинает зарабатывать на жизнь съемками в фильмах для взрослых. В аннотации говорится о том, что возможность заниматься привычным интеллектуальным трудом для нее закрыта, она в одиночку воспитывает дочь-подростка и принимает решение переехать в Будапешт и сделать карьеру на новом поприще. Столкнувшись с реалиями и вызовами новой работы, она понимает, что в индустрии грядет настоящая революция и она может стать одной из тех, кто изменит способы просмотра и потребления таких фильмов.

"Для меня самым важным был женский взгляд на эту историю, который так талантливо обозначила в своем сценарии Ката Вебер, - комментирует режиссер Корнел Мундруцо. - Уверен, что в руках талантливой актрисы эта история по-настоящему оживет. Важнейшим фактором для нас, безусловно, стало участие Александра Роднянского. Его опыт в авторском кинематографе помог нам найти ключ к развитию этого проекта. Это не первый мой опыт работы с Bron Studios, совсем скоро в прокат выйдет наш совместный фильм "Фрагменты женщины" с Шайей ЛаБафом и Ванессой Кирби в главных ролях. Их подход к работе, ориентированность на автора и готовность дать ему полную творческую свободу - качества, которые позволят нашей истории сохранить цельность, аутентичность и актуальность. Мне сложно представить лучшего партнера для производства нашего сериала".

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"Статистика впечатляет: порнография повсеместна, порнофильмы всерьез влияют на то, какими мир видит женщин и как женщины сами себя ощущают в этом мире. Влияние порноиндустрии колоссально, молодые люди формируют свои представления о сексе, о гранях допустимого во многом именно благодаря тому, что они видят на PornHub. Корнел и Ката написали историю, которая затрагивает все эти темы. Наряду с этим наш сериал, в первую очередь, - история отношения матери и дочери, история взросления и принятия себя главной героиней, - комментирует продюсер Александр Роднянский. - Учитывая особенности индустрии, о которой мы рассказываем, нам было очень важно найти партнера по производству, который бы не испугался стать частью аутентичного проекта на сложную и скандальную тему. Мы рады, что таким партнером стал Кевин Турен и Bron Studios - их фильмы, оставаясь прежде всего мощными человеческими, драматическими историями, всегда откликаются и реагируют на актуальный социальный запрос ".

Кстати

Режиссер Корнел Мундруцо участвовал в официальной конкурсной программе Каннского фестиваля трижды - с фильмами "Дельта" в 2008 году (приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI), "Любящий сын Франкенштейн" в 2010 году и "Спутник Юпитера" в 2017 году. В 2014 году его картина "Белый бог" стала обладателем главного приза второй по значимости конкурсной программе Канн - "Особый взгляд".

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