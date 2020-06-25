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25.06.2020 05:52
Рубрика: Власть

Из папиного кармана

Алименты привяжут к МРОТ
Текст: Елена Христофорова
Российская газета - Неделя № 137(8191)
Статус "безработный" перестанет быть поводом для некоторых отцов платить мизерные алименты своим детям или не платить их вовсе.
"Нет зарплаты - нет алиментов!" Эта порочная связь может быть порвана на законодательном уровне. Фото: Photoxpress "Нет зарплаты - нет алиментов!" Эта порочная связь может быть порвана на законодательном уровне. Фото: Photoxpress
"Нет зарплаты - нет алиментов!" Эта порочная связь может быть порвана на законодательном уровне. Фото: Photoxpress

Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов.

Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса.

Как сообщил в разговоре с "РГ" представитель минюста, рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе.

Так, в Москве МРОТ составляет более 20 тысяч рублей. В регионах он немного ниже. Например, в Саратовской области это 12,5 тысячи рублей. В любом случае это существенно больше тех сумм, которые порою получает один из родителей (в подавляющем большинстве случаев - мать) на содержание ребенка.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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Допустим, если отец сидит на пособии по безработице, то процент по алиментам вычитают из этой суммы. Нижний порог для безработных: 1,5 тысячи рублей. Но даже если папа имеет официальный доход, но получает не как топ-менеджер, а что-то в районе МРОТ, то, согласно Семейному кодексу, ребенку полагается 25 процентов. То есть если отцу в Саратове платят по минимуму, то ребенок получит около 3 тысяч рублей в месяц.

Конечно, такой порядок цифр вряд ли покроет половину даже самых скромных расходов на ребенка. В любом регионе страны.

Ровно 3 тысячи рублей и присылает по алиментам на сына бывший муж Галины. Ее пятилетний Максим мечтает научиться кататься на велосипеде - как соседские мальчишки.

"Но какой тут велосипед на такие алименты, - рассказывает мама, - если их банально не хватает на "прокорми" и "одень". В ответ на претензии папа Максима раньше вообще показывал нулевые декларации по доходам. Казалось бы - с безработного и взятки гладки. Но зачастую это профанация. "Бывший муж на самом деле - гендиректор собственной фирмы, - объясняет Галина. - Сейчас он придумал другой способ, как не платить реальную сумму от своих доходов: устроился сам к себе в фирму кассиром на оклад в 12 тысяч и платит алименты с этой суммы. И это при том, что папа Максима недавно купил себе новую машину, а до введения карантина активно ездил по заграницам. Но вот на велосипед сыну у него якобы "нет денег".

Как считает Дмитрий Шевелько, кандидат юридических наук, единственный способ заставить родителя платить адекватные деньги - установить такой же МРОТ, как и минимальный размер алиментов. Поэтому он полностью поддерживает законодательную инициативу минюста, добавляя, что такая гарантия станет защитой не только в условиях, когда один из родителей не работает.

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"Сейчас у нас очень низкая культура ответственности за своего ребенка и уплаты алиментов, - рассказывает юрист. - Очень часто отцы не хотят платить нормальные алименты, поэтому скрывают свои доходы, имущество переписывают на родителей, братьев, сестер и т.д. На данный момент в этих случаях мать и ребенок не защищены". На практике история Галины и ее сына - одна из тысяч похожих. Изменить вопиющее положение дел смогут новые поправки. "МРОТ поставит человека перед выбором: либо ты открываешь доходы, либо тебя привлекут к ответственности, вплоть до уголовной", - подчеркивает юрист.

С принятием нового закона достаточно будет прийти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автоматически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчитанная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это позволяет сделать 83-я статья Семейного кодекса, над улучшением положений которой также сейчас работают в министерстве. Так что в конечном счете у матери будет выбор: либо получать определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потребовать твердую сумму в размере МРОТ.

Власть Право Семейное право Правительство Минюст Семейное законодательство

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