Американские войска перебрасывают ближе к границам России

Вооруженные силы США планируют передислоцировать часть своего воинского контингента из Германии на территорию Польши. Этот маневр рассматривается Белым домом в продолжение недавних намерений сократить военное присутствие в ФРГ: часть солдат действительно отправятся домой за океан, но другие, как выяснилось, переберутся в противоположном направлении, ближе к границам России. О своих планахпрезидент США Дональд Трамп объявил по итогам встречи в Белом доме с польским коллегой Анджеем Дудой.

Комментарии Трампа, как обычно, были насквозь пропитаны заботой о финансовой стороне вопроса. Он подчеркнул, что американцы "отправят дополнительные войска, но платить за это будет Варшава". Трамп, повторяя строки совместного заявления, подтвердил, что переброска призвана "послать мощный сигнал России", укрепить потенциал обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. Правда, решая, быть ли солдатам "дяди Сэма" на немецкой земле или нет, президент США заботится вовсе не об архитектуре безопасности в Европе, а исключительно о том, из чьих труб Германия покупает газ.

Отношения администрации Трампа и Берлина уже давно пошли по наклонной.

Лобирующий интересы американских добывающих компаний Трамп открыто требует от стран Европы снижать импорт российского "голубого топлива", а вместо него покупать более дорогой заокеанский сжиженный природный газ (СПГ). Попытки Берлина действовать в своих собственных интересах вызывают у него нескрываемое раздражение. Кроме того, Трамп не в первый раз отчитал Германию за недостаточный финансовый взнос в НАТО. Он оценил долг Берлина перед альянсом в триллион долларов, не уточнив, откуда эта цифра. Ранее он пригрозил сократить численность военного контингента в Германии до 25 тысяч человек, если немецкие власти не заплатят за их размещение и не увеличат расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, как того требует членство в альянсе.

Хотя Трамп в целом не является сторонником военного присутствия США за рубежом, и "ястребы" в самой Америке, и отдельные зарубежные союзники Вашингтона уже давно вычислили, как добиться своего от главы Белого дома, который рассматривает вопросы безопасности исключительно в транзакционном ключе. При Трампе не нужно выстраивать сложную политическую, оборонную или международно-правовую аргументацию. Американское военное покровительство сегодня проще всего купить.

Выгода для Америки была озвучена на той же пресс-конференции с польским президентом. Во-первых, готовится к подписанию соглашение, по которому Польша пригласит американские компании развивать свою ядерную энергетику. Кроме того, польский лидер выразил готовность увеличивать закупки американского СПГ. За что сразу заслужил похвалу Трампа, отметившего, что Польша, в отличие от Германии, вероятно, не получает ресурсов из российских трубопроводов. Дуда, не случайно отправившийся в американскую столицу накануне выборов президента в Польше, со своей стороны энергично подтвердил готовность принимать все больше американских солдат. Польша давно добивается усиленного военного присутствия Запада на своей территории в пику России.

А в 2018 году польский президент, подбирая ключи к падкому на лесть Трампу, предложил создать в стране американскую военную базу "Форт Трамп". Сейчас в республике дислоцированы около 5 тысяч американских солдат якобы на ротационной основе. Эту формулировку западные военные придумали, дабы формально не нарушать Основополагающий акт Россия-НАТО, ведь размещение военных баз в Восточной Европе может идти вразрез с его положениями. Хотя на деле все давно нарушено - присутствие натовских войск у российских границ постоянное вот уже несколько лет, меняется только личный состав. Ранее американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер намекала, что США могут перевести в Польшу и часть своего ядерного оружия из Германии, но Трамп и Дуда заявлений на этот счет не делали.

При этом Трамп вновь повторил свою мантру про намерение "ладить с Россией", в которую он искренне верит. Глава Белого дома словно не понимает, какие исторические параллели вызывают в Москве его дружелюбные реверансы вкупе с маршем на восток от Эльбы.

Посол США намекала, что Америка может перевести в Польшу и часть своего ядерного арсенала из Германии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши служить плацдармом для военной инфраструктуры США или НАТО, безусловно, является угрозой. В Москве напомнили о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону границ России, что заставляет ее принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что Москве "не столь важны мотивы действий самого Трампа, сколь тревожат их возможные последствия". По его мнению, передислокацией войск Трамп посылает сигнал, который совершенно очевино прямо противоположен его стремлению "поладить" с Москвой.

Взгляд из Польши

В Польше итоги визита президента Анджея Дуды в Вашингтон оценивают по-разному. Его сторонники радуются, что хозяин Белого дома "обещал ему кое-что", противники констатируют, что, как всегда, "ничего конкретного", а шутники отмечают, что членам польской делегации удалось бесплатно сдать тесты на коронавирус. Ожидания от этой поездки были очень велики. В воскресенье в Польше пройдут выборы президента, а позиции Дуды, который хотел бы переизбраться на второй срок, ослабевают.

В этой ситуации "дружеская встреча" с Трампом и обещание усиления военного присутствия США в Польше должно было стать козырем, который смешал бы конкурентам все карты за несколько дней до выборов. Впрочем, на совместной пресс-конференции президент США предварил фразу о переброске части своих военнослужащих из Германии в Польшу словом "возможно", чем испортил Дуде весь предвыборный эффект от поездки. "Этого никто не мог предположить. Раз уж президент Польши за четыре дня до выборов полетел в Вашингтон встретиться с Трампом, значит, у него был для этого хороший повод. Конечно, никто не ожидал, что в Польшу прибудут 9 тысяч американских солдат из Германии, но никому не могло прийти в голову, что Дуда не добьется вообще ничего", - подвели итоги визита своего президента в США журналисты авторитетного новостного портала Onet.pl. Конкуренты главы государства на предстоящих выборах также не скрывали скептицизма. Один из кандидатов в президенты Владыслав Кощиняк-Камыш написал, что "хотел бы знать, во сколько нам обойдется эта поездка", и имел в виду вовсе не стоимость перелета. Нынешний американский контингент, в основном, размещается в западной части страны - ближе к границам с Германией и Чехией.

Но в Варшаве мечтают увеличить его численность и разместить американских солдат в восточных регионах Польши. Переговоры об этом с Трампом ведутся из года в год, но, несмотря на многочисленные похлопывания польских лидеров по плечу и заявления о том, что Польша - ближайший союзник, пока что поляки получают лишь возможность вложить свои деньги в американскую военную промышленность. В прошлом году ради ласкового взгляда хозяина Белого дома польский лидер обязался полностью покрыть расходы на пребывание дополнительных американских сил в своей стране. А покупка Польшей 32 военных самолетов F-35, по подсчетам польских СМИ, обойдется бюджету в миллиарды евро.

Американский портал Vox.com заметил, что Польша "купила себе американские войска". Но даже на таких условиях шансы на усиление американского военного присутствия в Польше за счет войск дислоцированных в ФРГ пока неочевидны. Местные СМИ приводят данные из опубликованной в Wall Street Journal статьи советника президента США по нацбезопасности Роберта О Брайана, где говорится куда будут переброшены американские войска. В списке Япония, Гавайи, Гуам, Аляска и Австралия, а вот о Польше нет ни слова.

Подготовила Ариадна Рокоссовская