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Анонсирована новая игра в серии Don't Starve. Объявлена запись на бета-тест

Текст:   Богдан Бобров
25.06.2020,  
14:11
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Китайская компания Tencent Games представила новую мобильную игру Don't Starve: Newhome для Android и iOS и выпустила анонсирующий трейлер.

Проект продолжит концепцию оригинальной Don't Starve, адаптировав при этом особенности геймплея под портативные особенности платформ. Сессии станут короче, а прогрессия будет сквозной и не сбросится после неудачи, добавятся элементы, направленные на социальное взаимодействие.

Разработка доверена студии Shengqu Games, авторы из Klei Entertainment, создавшие франшизу, к работе не привлекаются.

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Уже открыта запись на закрытый бета-тест, который должен начаться в середине июля в США и Канаде.

Оригинальная Don't Starve вышла 2013 году и до сих пор активно поддерживается новым контентом, а также имеет огромное сообщество поклонников.

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