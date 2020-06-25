Бизнесу выделят 20 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты

Правительство выделит 20 миллиардов рублей субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

"Речь идет о компаниях в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита, других отраслях", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Они должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы сохранить здоровье клиентов и своих сотрудников, - использовать при работе средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки. Все это требует больших расходов, заметил председатель правительства.

"Выделенные средства позволят поддержать около 500 тысяч предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллионов человек", - сообщил Мишустин. Для получения субсидии организации необходимо обратиться за поддержкой в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.