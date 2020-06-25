Более 86 тысяч человек досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию

По окончательным данным, 86,5 тысячи человек приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию досрочно. Об этом сообщила в информационном центре Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилова.

Конкретнее, в труднодоступных и отдаленных местностях проголосовали 76,7 тысячи человек, на судах - 9,8 тысячи.

Кроме того, на сегодняшний день "на участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, проголосовали более 3,3 тысячи человек", добавила глава ЦИК.

Отметим, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 по 1 июля. Первые шесть дней досрочным голосованием не являются, этот термин касается именно голосования в труднодоступных местах, отметила Памфилова.