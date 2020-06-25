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25.06.2020 17:02
Рубрика: Экономика

Более половины льготных ипотечных кредитов выдадут три банка

Текст: Марина Трубилина

Распределение лимитов средств на субсидирование ипотеки с господдержкой завершила компания ДОМ.РФ. Заявки на участие в программе подали 59 банков и 3 некредитные организации. В итоге право выдать почти половину кредитов от лимита в 740 млрд рублей получит Сбербанк (более 316,3 млрд рублей). ВТБ выделено 175,7 млрд рублей, банку ДОМ.РФ - 35,1 млрд рублей.

Фото: Istock
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К 18 июня банками было получено 195,6 тысячи заявок от заемщиков, из них рассмотрено 161,8 тысячи, одобрено 130,8 тысячи заявок, выдано 45,8 тысячи кредитов на 114,1 млрд рублей. Одобрение банков получают более 80% заявок, сообщает компания. Предполагается, что всего льготной ставкой смогут воспользоваться около 250 тысяч заемщиков.

"Еще никогда ставка не была такой низкой, не считая семейной ипотеки", - отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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