Болельщик английского футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл, который организовал скандальную акцию с появлением баннера "Жизни белых важны", был уволен с работы за свой поступок.

Как сообщает издание Daily Mail, именно Хеппл организовал запуск самолета с этим баннером во время матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити". За этот поступок его компания, где он работал сварщиком, уволила его.

В руководстве фирмы отметили, что не одобряют сам поступок, а также не намерены терпеть любые проявления расизма.

Отметим, что сам 24-летний Хеппл выразил свое несогласие с этим решением.

"Я точно не расист, как меня хотят представить, - сказал он журналистам. - У меня много друзей с темным цветом кожи и выходцев из Азии. Своим поступком я присоединился к движению Black Lives Matter. Я хотел просто отметить, что жизни белых также важны".

На этом неприятности фаната "Бернли" не закончатся. Его любимый клуб также раскритиковал эту акцию и заявил, что готов пожизненно запретить всем причастным к этому поступку поход на футбол.

По словам Хеппла, в организации акции приняли участие около 60 человек, а сам запуск самолета обошелся в 600 фунтов стерлингов.