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25.06.2020 21:25
Рубрика: Спорт

Без работы и футбола

Английского фаната наказали за баннер
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Болельщик английского футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл, который организовал скандальную акцию с появлением баннера "Жизни белых важны", был уволен с работы за свой поступок.

Как сообщает издание Daily Mail, именно Хеппл организовал запуск самолета с этим баннером во время матча чемпионата Англии против "Манчестер Сити". За этот поступок его компания, где он работал сварщиком, уволила его.

В руководстве фирмы отметили, что не одобряют сам поступок, а также не намерены терпеть любые проявления расизма.

Фото: AP / Rui Vieira
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Отметим, что сам 24-летний Хеппл выразил свое несогласие с этим решением.

"Я точно не расист, как меня хотят представить, - сказал он журналистам. - У меня много друзей с темным цветом кожи и выходцев из Азии. Своим поступком я присоединился к движению Black Lives Matter. Я хотел просто отметить, что жизни белых также важны".

На этом неприятности фаната "Бернли" не закончатся. Его любимый клуб также раскритиковал эту акцию и заявил, что готов пожизненно запретить всем причастным к этому поступку поход на футбол.

По словам Хеппла, в организации акции приняли участие около 60 человек, а сам запуск самолета обошелся в 600 фунтов стерлингов.

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