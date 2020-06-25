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Британец Джейк Хеппл был уволен с формулировкой "расизм" за проведение акции под лозунгом "Белые жизни важны". Все произошло перед началом футбольного матча между "Бернли", болельщиком которого является Хеппл, и "Манчестер сити". До начала игры футболисты приняли участие в мероприятии в поддержку движения "Жизни черных имеют значение". А буквально через несколько минут после этого над стадионом начал кружить маленький одномоторный самолет, за которым тянулся баннер с надписью "Бернли, белые жизни важны".

Надпись на баннере в небе вызвала целую вереницу событий на земле. Представители футбольных клубов, стадиона и городских властей немедленно и единогласно осудили эту акцию. Тут же подключилась полиция, компания, предоставляющая услуги воздушной рекламы, заморозила свою деятельность, и даже аэропорт, откуда вылетел самолет, был вынужден оправдываться в отсутствии каких-либо расистских предубеждений.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Уже на следующий день Джейк получил уведомление о том, что он уволен. Хеппл работал сварщиком в филиале американской компании Paradigm Precision, специализирующейся на выпуске деталей для военных и гражданских газотурбинных двигателей. Увольнение компания объяснила тем, что не приемлет расизм в любых формах, а поступок Хеппла якобы нарушил сразу несколько положений внутреннего устава.

Интересно, что саму Paradigm контролирует один из крупнейших инвестфондов США The Carley Group. Этот фонд ранее финансировал открытие в Америке производства слезоточивого газа, того самого, которым впоследствии полиция будет разгонять разбушевавшихся демонстрантов движения "за жизни черных". "Я не расист и поддерживаю этот лозунг на 100 процентов. Мне совсем не жаль и не стыдно за то, что я сделал", - заявил Хеппл изданию MailOnline. Он также пояснил, что не собирался оскорблять темнокожих людей. "Мне кажется, что важно говорить и признавать, что и белые жизни важны. Не понимаю, почему со мной обращаются как с преступником", - добавил 24-летний британец.

Позже полиция заявила, что расследование не обнаружило в действиях Хеппла следов преступления. Кстати, журналисты также выяснили, что девушка Хеппла, работавшая косметологом, тоже была уволена по схожим причинам, но в ее случае работодатель обнаружил некие "расистские" посты под ее именем в соцсетях.

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