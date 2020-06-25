CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Из-за отмены выставки E3, которая не проводится в этом году из-за пандемии коронавируса, крупные студии представляют свои проекты на собственных онлайн-конференциях.

Так поступила и польская компания CD Projekt RED - на мероприятии под названием Night City Wire представлен новый трейлер Cyberpunk 2077.

По словам разработчиков, весь видеоряд ролика взят из пролога, поэтому его можно смело смотреть даже тем, кто боится спойлеров.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4. Покупатели консольной версии смогут бесплатно "проапргрейдить" ее до следующего поколения - Xbox Series X и PS5.