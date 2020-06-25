У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
25.06.2020,  
19:27
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Из-за отмены выставки E3, которая не проводится в этом году из-за пандемии коронавируса, крупные студии представляют свои проекты на собственных онлайн-конференциях.

Так поступила и польская компания CD Projekt RED - на мероприятии под названием Night City Wire представлен новый трейлер Cyberpunk 2077.

По словам разработчиков, весь видеоряд ролика взят из пролога, поэтому его можно смело смотреть даже тем, кто боится спойлеров.

Анонсирована новая игра в серии Don't Starve. Объявлена запись на бета-тест

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4. Покупатели консольной версии смогут бесплатно "проапргрейдить" ее до следующего поколения - Xbox Series X и PS5.

игры
Фото: apple.com
Новые Mac лишатся возможности запускать Windows через Boot Camp 16:20
Ubisoft объявила бесплатные выходные в игре Assassin's Creed Origins 18.06.2020
Don't Starve Together сделали временно бесплатной в Steam 18.06.2020
киберпанк
Фото: istock
Новая "болезнь" поразила смартфоны Samsung 23.06.2020