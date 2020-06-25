Черышев не спас "Валенсию" от поражения в матче Примеры с "Эйбаром"

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: Michel Spingler/AP

Футболисты "Валенсии" проиграли "Эйбару" в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании.

Игра, прошедшая в четверг в Эйбаре, закончилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте в свои ворота отправил полузащитник гостей Жоффрей Кондогбья.

Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте, но не сумел помочь своей команде хотя бы уйти от поражения.

"Летучие мыши" заканчивали матч в меньшинстве: на 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Эльяким Мангаля.

"Валенсия" с 48 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Эйбар" с 32 баллами находится на 17-й строчке, в одном шаге от зоны вылета из Примеры.