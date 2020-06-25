Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн

Количество случаев инфицирования COVID-19 превзошло отметку 9,5 миллиона. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета на вечер четверга, точное количество подтвержденных случаев заболевания на планете составляет 9 504 233. Из них скончались свыше 484 тысяч человек, а еще почти пять миллионов - поправились.

В своих подсчетах специалисты суммировали данные, поступившие от властей, прессы и иных открытых источников.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала COVID-19 пандемией, после чего во многих странах мира были введены карантинные меры.