Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире

Последние новости о младенцах, которых нашли 23 июня в квартире на Аргуновской улице в Москве, сообщили врачи. Малышей отвезли в несколько детских больниц. Их проверят доктора различных специализаций. Предварительно они уже сказали, что дети, в общем, здоровы. Медики говорят про их "удовлетворительное состояние". Приблизительный возраст найденышей, по прикидкам врачей, - от шести дней до шести месяцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по редкой статье - о торговле людьми. На самом деле, за последнее время это не первый случай, когда в квартире находят таких детей. Предыдущий раз скорую к младенцу без матери с испуга вызвала гражданка соседнего государства, которую наняли так же как в этот раз ухаживать за младенцами. Двух маленьких детей держали в съемной квартире и за ними ухаживала супружеская пара нанятая именно для этих целей. Одному младенцу стало плохо и испуганная нянька вызвала скорую. Тогда выяснилось, что младенцы рождены в Санкт-Петербурге и привезены в ближнее Подмосковье в арендованное жилье для последующей отправки заказчику. И тогда так же говорили про продажу детей, рожденных суррогатными материями. Вот только выяснить, чем завершилось предыдущее уголовное дело, корреспонденту "РГ" не удалось.

По новому делу в СМИ появилась информация, что установлены личности матерей пятерых младенцев. Сообщалось, что все они были рождены суррогатными матерями в России. Среди рожениц были россиянка, китаянки и гражданка страны ближнего зарубежья.

Следственный комитет эту информацию не комментирует. Уголовная статья по которой возбуждено дело предполагает до десяти лет лишения свободы. Но для кого? А вот это очень интересный вопрос.

Суррогатное материнство в нашей стране разрешено, в отличие от большинства стран той же Европы. Любая бездетная пара или просто отдельный гражданин может обратиться в соответствующую фирму и "заказать" ребенка. С парой подпишут договор и подберут женщину, которая выносит и родит "заказчику" ребенка. И таких фирм в нашей стране немало. Точное их количество неизвестно, как и неизвестно, кто целиком и полностью контролирует их работу. Речь в данном случае не о налоговой инспекции.

В этот раз, как и в предыдущем, о "заказных" детях стало известно совершенно случайно. По одним сведениям полицию вызвали соседи, когда за стеной не прекращался детский плач, по другим - доктор пошел посмотреть младенца, только что выписанного из роддома, и застал вместо одного сразу пятерых, из-за чего и вызвал полицию.

По предварительной версии, младенцы предназначались для вывоза заказчикам в Китай. В пользу этого говорят документы, уже оформленные на детей на китайском и английском языках.

В СМИ даже назвали фирму, которая эти документы оформляла. И это вполне реальное юридическое лицо, специализирующееся на услугах суррогатного материнства. И ценник у них за услуги начинается с нескольких миллионов рублей. Но вот дальше - сплошные вопросы.

Как иностранцы "заказывают" в России себе ребенка? Процедура этого не понятна, тем более, что посредничество при усыновлении прямо запрещено нашими законами. Если матери, даже суррогатной, ребенок не нужен, то кто будет его новыми родителями решает суд. И проблемами суррогатных матерей у нас занимался даже Конституционный суд. А иностранцы в России даже по суду не могут усыновить нашего ребенка.

Но если нельзя, но очень хочется? И тогда появляется вот такая криминальная схема, когда "на удаленке" заказывают ребенка в России от суррогатной матери в обход всех российских законов. Так же в обход законов его вывозят из страны с документами на иностранном языке. Понятно, что такой теневой бизнес существует не первый год и имеет миллионные обороты. Это происходит из-за того, что наше законодательство по суррогатному материнству настолько не отработанное, что позволяет строить на нем массу конструкций в обход правилам и порядкам, установленным в стране.