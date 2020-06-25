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25.06.2020 21:22
Рубрика: Спорт

Мячи достанут в октябре

ЦСКА, "Химки" и "Зенит" узнали, с кем сыграют стартовые поединки в новом сезоне Евролиги
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Мир большого баскетбола потихонечку начинает приходить в себя после паузы, связанной с коронавирусом.
Столичные армейцы в новом сезоне Евролиги традиционно будут в роли одного из фаворитов турнира. Фото: Михаил Синицын/ РГ Столичные армейцы в новом сезоне Евролиги традиционно будут в роли одного из фаворитов турнира. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Столичные армейцы в новом сезоне Евролиги традиционно будут в роли одного из фаворитов турнира. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В четверг в формате конференции прошло заседание исполнительного совета баскетбольной Евролиги, на котором обсуждались финансовые последствия пандемии, ситуация с греческим "Панатинаикосом", а также был утвержден календарь нового сезона.

Начнем с того, что исполнительный совет турнира принял решение об изменении финансовых ограничений fair play, начиная с сезона 2021/2022, с целью повышения финансовой стабильности клубов и конкурентоспособности в Евролиге.

Фото: www.fiba.basketball
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В частности, речь идет о том, чтобы устанавливать зарплаты игроков исходя из доходов лиги. При этом ранее утвержденные правила сохраняются на сезон 2020/2021. Пресс-служба Евролиги в своем сообщении также отметила, что финансовые доходы клубов-участников сократились на 14 процентов по сравнению с предсезонным прогнозом при том, что общие доходы сократятся сразу на 30 процентов в связи с отменой сезона из-за коронавирусной инфекции.

Еще одно важное решение коснулось изменения состава участников Кубка Европы.

Так, в числе участников Кубка Европы 2020/2021 итальянский "Тренто" заменит немецкий "Скайлайнерс", который значился в первом списке участников нового сезона, но решил сняться с турнира.

Что касается ситуации с греческим "Панатинаикосом", который ранее заявил о намерении покинуть состав участников Евролиги и присоединиться к Лиге чемпионов ФИБА, то Евролига отклонила запрос "Пао" на выход из турнира.

Любопытно, что при этом руководство греческого клуба не предоставило гарантий того, что выполнит все связанные с данным шагом обязательства в отношении других десяти лицензированных клубов и Евролиги.

Но факт остается фактом - в сезоне 2020/2021 "Панатинаикос" будет участником Евролиги даже против своего желания.

Осталось дождаться формальности - решения совета должны быть утверждены на собрании акционеров Евролиги, которое состоится уже совсем скоро - 9 июля.

ЦСКА стартует в Евролиге гостевым матчем с "Барселоной", "Зенит" на выезде сразится с турецким "Анадолу Эфесом", а "Химки" примут греческий "Пао"

Что касается календаря на новый сезон Евролиги, то в первом туре, который пройдет первого и второго октября, ЦСКА отправится в гости к "Барселоне", петербургский "Зенит" в гостях сыграет с "Анадолу Эфес", а подмосковные "Химки" примут на своей площадке тот самый оскандалившийся "Панатинаикос".

Согласно календарю, регулярный сезон продлится до апреля 2021 года и в заключительном туре ЦСКА восьмого апреля дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ, "Зенит" девятого числа примет тель-авивский "Маккаби", а "Химки" в этот же день на выезде встретятся с греческим "Олимпиакосом".

Из последних новостей вокруг российских топ-клубов стоит выделить продление контракта американского защитника Дэррана Хиллиарда с ЦСКА.

Игрок перешел в стан армейцев летом 2019 года, перейдя из "Басконии". В прошедшем сезоне 27-летний баскетболист провел 15 матчей в Единой лиге ВТБ, зарабатывая в среднем по 11,9 очка, 2,7 подбора и 1,9 передачи за игру.

Новое соглашение с Хиллиардом рассчитано до лета 2021 года.

Как сообщил корреспонденту ТАСС главный тренер "красно-синих" Димитрис Итудис, он доволен что американец останется в Москве:

- Тренерский штаб вместе с клубным руководством высоко ценит старания Дэррана, видим пространство для развития, желание вырасти в игрока топ-уровня. Потому счастливы продолжить наше сотрудничество.

Что касается "Химок", то на днях генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов анонсировал подписание нового соглашения с главной звездой клуба - Алексеем Шведом.

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По словам господина Астахова, переговоры практически близки к завершению.

Швед выступает за "Химки" с 2015 года, до этого он играл за ЦСКА, московское "Динамо", а также команды НБА "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк".

В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей в рамках Единой лиги ВТБ (22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи за игру) и 26 встреч в Евролиге (в среднем по 21,4 очка, 2,7 подбора, 6,2 ассиста).

Тем временем

Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июля. Как сообщается на сайте лиги, он пройдет в формате онлайн-конференции.

На заседании будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне 2020/21. Участие в Совете примут руководство Единой лиги ВТБ, представители 13 клубов-участников, а также федерации играющих стран.

Ранее генеральный директор лиги Илона Корстин заявляла, что старт сезона запланирован на октябрь.

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