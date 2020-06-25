"Динамо" сыграет с ЦСКА дублирующим составом

В пятницу двумя матчами стартует программа 24-го тура чемпионата России: "Ахмат" примет "Сочи", а лидер Премьер-лиги "Зенит" встретится на своем поле с "Крыльями Советов".

Главное событие выходных - столичное дерби между "Динамо" и ЦСКА. К очному противостоянию клубы подходят не в лучшем состоянии. Начнем с "бело-голубых": из-за выявления коронавируса у трех футболистов основной команды (Клинтона Н"Жи, Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьского) на принципиальную встречу Кирилл Новиков вынужден будет выставить молодежный состав. Риск огромный, но другого выхода у динамовцев нет.

Впрочем, не стоит недооценивать молодежку москвичей. До приостановки сезона она занимала первое место в своем первенстве. Так что о повторении результата недавнего матча между "Сочи" и "Ростовом" (10:1), где у ростовчан также не могла выйти основа, речи не идет. Особенно с учетом нынешней формы ЦСКА.

"Красно-синие" стали чуть ли не главными ньюсмейкерами нашего футбола. После крупного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) на прошлых выходных главный тренер армейцев Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо и написал заявление об отставке. Впрочем, он все еще официально не уволен. Поговаривали, что руководство ЦСКА пытается убедить специалиста доработать до конца сезона. Но если сначала Гончаренко был непреклонен, то сейчас он вроде как готов вернуться в команду. Однако теперь уже в ЦСКА сомневаются: стоит ли возвращать белорусского специалиста.

На матч с молодежной командой "Динамо" ЦСКА выведет новый тренер - Сергей Овчинников

А пока к дерби с "Динамо" футболистов готовит старший тренер "красно-синих", известный в прошлом вратарь сборной России и "Локомотива" Сергей Овчинников. К слову, именно в стане "бело-голубых" Овчинников заканчивал игровую карьеру. Так что субботний матч для него будет знаковым вдвойне.

Любопытная встреча состоится в Казани, где потихоньку набирающий форму "Рубин" примет одного из лидеров чемпионата "Локомотив". Благодаря двум подряд победам казанцы поднялись с последних мест уже на 11-ю строчку. А "железнодорожники", обыграв в прошлом туре дома "Оренбург" (1:0), продолжают гонку за "Зенитом" и остаются в призовой тройке, дающей право участия в Лиге чемпионов.

Интересный матч также пройдет в Москве, где "Спартак" примет "Уфу". В случае победы "красно-белые" могут еще больше приблизиться к еврокубковой зоне.

Где будем смотреть

26 июня, пятница, Матч ТВ

17.50 "Ахмат" - "Сочи". Прямая трансляция.

20.20 "Зенит" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

27 июня, суббота, Матч ТВ

13.50 "Оренбург" - "Краснодар". Прямая трансляция.

16.20 "Спартак" - "Уфа". Прямая трансляция.

18.25 "Динамо" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Матч ТВ

17.25 "Рубин" - "Локомотив". Прямая трансляция.

19.55 "Ростов" - "Арсенал". Прямая трансляция.

28 июня, воскресенье, Матч ТВ

16.20 "Урал" - "Тамбов". Прямая трансляция.