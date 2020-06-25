Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам

Заявление на получение разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами подали 156 аптечных организаций из 16 российских регионов, заявила в четверг, 25 июня, руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на круглом столе, который состоялся на площадках ТАСС и Россия-24. При этом она подчеркнула, что наибольшее количество заявлений поступило из Москвы, Краснодарского края и Кировской области.

Самойлова отметила, что разрешения в результате получили 70 аптечных организаций, еще 74 - было отказано по причине предоставления недостоверной информации о сайте в интернете, отсутствия информации о контролирующем органе и ответственном лице аптечной организации за дистанционную торговлю.

"Все аптеки, подавшие заявление на получение разрешения на дистанционную торговлю, подтвердили возможность доставки лекарственных препаратов, в том числе, требующих особых температурных условий хранения и перевозки", - следует из слов руководителя Росздравнадзора.

Она также рассказала, что качество реализуемых дистанционно лекарственных средств будет контролироваться, в том числе - с помощью маркировки фармпрепаратов, которая станет обязательной для всех ЛС на территории Российской Федерации с 1 июля 2020 года.