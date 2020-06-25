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25.06.2020 13:57
Рубрика: Спорт

Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР

Текст: Максим Домчев

Нынешний глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев будет претендовать на этот пост на выборах, которые состоятся 11 июля.

Об этом Драчев рассказал ТАСС. "Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом", - заявил он.

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В четверг, 25 июня, истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР. Ранее о своем участии в выборах заявил член правления СБР Виктор Майгуров.

Майгуров и Драчев боролись за пост главы СБР в 2018 году и тогда победу одержал Драчев, чью работу в последнее время активно критикуют.

Спорт Биатлон

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