Драчев выдвинул свою кандидатуру на пост главы СБР

Нынешний глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев будет претендовать на этот пост на выборах, которые состоятся 11 июля.

Об этом Драчев рассказал ТАСС. "Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом", - заявил он.

В четверг, 25 июня, истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР. Ранее о своем участии в выборах заявил член правления СБР Виктор Майгуров.

Майгуров и Драчев боролись за пост главы СБР в 2018 году и тогда победу одержал Драчев, чью работу в последнее время активно критикуют.