ЕЭК продлила переход на ряд техрегламентов из-за COVID-19

Свои коррективы в график работы Евразийской экономической комиссии внесла, судя по сообщениям в международной организации, и беспощадная пандемия коронавируса. Команде экспертов пришлось продлить сроки переходных положений технических регламентов на питьевую воду и оборудование для детских игровых площадок. Об этом сообщили в организации.

"Коллегия ЕЭК, принимая во внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные распространением коронавирусной инфекции, внесла изменения в ряд нормативных актов в сфере технического регулирования", - подтвердили в ЕЭК.

Таким образом, сроки завершения переходных положений технических регламентов "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" продлены до 1 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года соответственно.

Кстати, в перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, необходимые для применения техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств", начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 перенесено на год - с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года.

Кроме того, внесены изменения в перечни стандартов для техрегламента "О безопасности игрушек". Начало применения ряда стандартов и методик перенесено на 1 ноября 2021 года, уточняет ЕЭК.