Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков, внук бывшего российского премьера и главы МИД, возглавил Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

На этом посту, согласно указу президента РФ Владимира Путина, он сменил Элеонору Митрофанову, которая теперь перешла в МИД в качества посла по особым поручениям. Новый глава ведомства уже обещал "большие перемены" в работе агентства.

Евгений Примаков родился 29 апреля 1976 года в Москве. В 1999 году он окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета по специальности "история". Много лет он работал в журналистике. В 2018 году был избран депутатом Госдумы.