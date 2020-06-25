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Рубрика: Власть

Будут перемены

Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 138(8192)
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков, внук бывшего российского премьера и главы МИД, возглавил Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Назначенный главой Россотрудничества Евгений Примаков пообещал большие перемены в работе ведомства. Фото: Александр Щербак / ТАСС Назначенный главой Россотрудничества Евгений Примаков пообещал большие перемены в работе ведомства. Фото: Александр Щербак / ТАСС
Назначенный главой Россотрудничества Евгений Примаков пообещал большие перемены в работе ведомства. Фото: Александр Щербак / ТАСС

На этом посту, согласно указу президента РФ Владимира Путина, он сменил Элеонору Митрофанову, которая теперь перешла в МИД в качества посла по особым поручениям. Новый глава ведомства уже обещал "большие перемены" в работе агентства.

Евгений Примаков родился 29 апреля 1976 года в Москве. В 1999 году он окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета по специальности "история". Много лет он работал в журналистике. В 2018 году был избран депутатом Госдумы.

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