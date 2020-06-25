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25.06.2020 19:34
Рубрика: В мире

Брюссель "строит" всех по-новому

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Еврокомиссия придумала три новых способа, как заставить страны - члены Евросоюза соблюдать демократические свободы. Во-первых, их хотят обязать каждый год предоставлять доклад о том, как им удается или не удается обеспечивать у себя верховенство права. Во-вторых, от степени "успеха" в этом деле, скорее всего, будет напрямую зависеть количество средств, которые то или иное государство получает из европейского бюджета.

И, в-третьих, наконец должна заработать Европейская прокуратура - весьма амбициозный проект, предполагающий передачу на наднациональный уровень правоохранительных полномочий государств с целью борьбы с преступлениями "против бюджета ЕС". Прокуратура сможет самостоятельно проводить расследования и даже привлекать к судебной ответственности за такие деяния, как, например, коррупция и трансграничное мошенничество с НДС.

Фото: AP
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Как отмечают эксперты, нужда в применении подобных мер зреет в Евросоюзе уже давно. Например, в прошлом году в конфликте интересов обвинили чешского премьера Андрея Бабиша - его компанию уличили в злоупотреблении деньгами, полученными от единой Европы. Тревогу у европейских чиновников вызывают и действия Польши. Варшаве уже неоднократно угрожали жесткими мерами вплоть до лишения права голоса в Совете ЕС за ее противоречивую судебную реформу, которая, как считают в Брюсселе, нарушает законодательство Евросоюза и принцип независимости судей. Однако пока не все страны - члены Евросоюза присоединились к общеевропейской прокуратуре. Среди них, в частности, значится и Польша. Заставить "уклонистов" сделать это можно с помощью угрозы сокращения поступлений из общего бюджета. Но, как считают эксперты, такой способ "уговоров" вряд ли окажется действенным - как минимум потому, что от него можно защититься правом вето в Совете Евросоюза.

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