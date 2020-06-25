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25.06.2020 18:53
Рубрика: Экономика

ФАС предлагает обсудить отмену запрета на импорт топлива в Россию

Текст: Сергей Тихонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала обсуждение возможной отмены запрета на импорт топлива в Россию или сокращения сроков его действия. Об этом рассказал "Интерфаксу" начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян. "До 15 июля профильные ведомства могут предложить скорректировать срок запрета (запрет на импорт действует до 1 октября). Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении", - сказал Ханян.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По его словам, технически этот процесс не быстрый и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос. Однако психологически факт отмены моратория на импорт может оказать нужную поддержку рынку, снять напряжение.

Под "напряжением" Армен Ханян подразумевает рекордный рост биржевых цен на бензин марки АИ-95, с апреля более чем на 50%. В июне стоимость тонны АИ-95 на бирже достигла 57,3 тысячи рублей. По этому факту ФАС возбудила проверку, не исключая возможности сговора некоторых игроков рынка.

Фото: iStock
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Ханян подчеркнул, что считает решение о запрете импорта правильным, поскольку стояла задача обеспечить энергетическую безопасность государства и поддержать внутренние мощности нефтепереработки. Принималось решение в экстраординарной ситуации, и никто не мог наверняка сказать, что произойдет в будущем с экономикой. Могло получиться так, что к моменту выхода из пандемии часть отечественной энергетической промышленности остановилась бы, а ее место уже заняло импортное топливо.

В отношении сегодняшней позиции ФАС, Ханян уточнил, что запрет до октября был введен в самом начале самоизоляции, когда никто не знал, как быстро страна справится с пандемией. Кроме того, все пронимали, что осенью может начаться еще одна вспышка вируса. Импорт в Россию большинства видов автомобильного, судового и авиационного топлива до 1 октября этого года запрещен постановлением правительства от 25 мая и действует со 2 июня этого года.

Идея запретить ввозить в Россию топливо из-за рубежа появилась в начале апреля после резкого падения цен на нефть на фоне пандемии коронавируса. Тогда не только оптовые, но и розничные цены в Европе, Китае и Южной Корее стали ниже внутренних цен в России, которые менее зависимы от котировок барреля из-за особенностей налогообложения отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. В этой ситуации производители автомобильного, авиационного и судового топлива в Европе и Азии получали возможность компенсировать потери в своих странах за счет экспорта в Россию, что могло негативно сказаться на объемах производства отечественной нефтепереработки и ее рентабельности.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство ФАС Цены на бензин

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