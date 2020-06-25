Глава Минобрнауки назвал популярные направления подготовки у абитуриентов

В этом году у абитуриентов на пике спроса будут IT-направления, медицина, экономика и юриспруденция. Об этом во время онлайн-встречи со школьниками-участниками конкурса "Большая перемена" рассказал глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Популярными будут IT-специальности: цифра играет все большую роль в нашей жизни, причем в любой ее сфере, - отметил министр. - Будет большой интерес к медицинским направлениям, и понятно почему. Пандемия показала огромную роль и ценность врачей.

Также в лидерах у абитуриентов останутся экономика и юриспруденция.

- Это хит сезона уже более 20 лет, - отметил министр, - некоторые изменения наблюдаются, но все равно на экономистов и юристов идет учиться большое количество ребят.

Среди гуманитариев всегда большой спрос на подготовку специалистов в области средств массовой информации. Сильных абитуриентов ждут на исторических и филологических направлениях. Но в целом, по мнению Фалькова, спрос сбалансирован.

Кстати, сам министр в свое время получил юридическое образование, несмотря на то, что его отговаривали.

- Главное - прислушаться к себе, понять, какой путь вы хотите выбрать. Все остальное - мода, - дал министр совет участникам встречи, среди которых были и будущие выпускники, и девятиклассники. - У нас есть много вузов, которые не "раскручены", но дают неплохое образование.

Справка "РГ"

"Большая перемена" - конкурс, который проводит АНО "Россия - страна возможностей". Его цель - дать каждому школьнику возможность проявить себя в разных направлениях - от науки до творчества. Только что завершилась регистрация участников - заявки подали более 1 миллиона школьников.