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25.06.2020 17:34
Рубрика: Экономика

Глава Минсельхоза рассказал о достижениях в сельском хозяйстве

Текст: Татьяна Карабут
Из пяти целей госпрограммы развития сельского хозяйства достигнуты как минимум три - индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта АПК, рост уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств.
Дмитрий Патрушев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Патрушев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Дмитрий Патрушев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Об этом 25 июня сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представляя в правительстве национальный доклад об итогах реализации госпрограммы за прошлый год.

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Так, индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий по отношению к 2017 году составил 103,8 процента. Это больше планового показателя на один процентный пункт. Однако министр признал, что не все сегменты в прошлом году развивались одинаково хорошо.

Так, в растениеводстве в 2019 году российские аграрии перевыполнили план на 2,2 процентных пункта - рост составил 4,5 процента. А вот в животноводстве до плана не дотянули 0,8 процентных пункта (прирост составил 2,7% по отношению к 2017 году).

"В 2020 году ожидаем увеличение производства по животноводству, в том числе за счет молока и мяса. Данные за пять месяцев этого года это подтверждают", - отметил министр.

При этом, по словам Дмитрия Патрушева, рост производства растениеводческой и животноводческой продукции подталкивает развитие переработки. Рост производства пищевых продуктов в прошлом году составил 10 процентов в сравнении с 2017 годом, и это на 4 с лишним больше того, что ожидалось. Колбасы, муки, обработанного молока в России было произведено столько же, сколько и в 2017 году.

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Рост наблюдается по мясным полуфабрикатам, макаронам, кондитерским изделиям. А рост производства подсолнечного масла составил 15% к 2017 году - в прошлом году его было произведено 5,3 млн тонн. Сыры показали рост в 13% - объем их производства в прошлом году составил 524 тыс. тонн. Напитки прибавили 5,8% к показателям 2017-го года.

Все это способствует росту средней заработной платы в сельском хозяйстве, подчеркнул Дмитрий Патрушев. По итогам прошлого года она составила 28,4 тыс. рублей - на 22 процента больше, чем в 2017 году.

"Озвученные производственные показатели позволяют говорить о достижении в 2019 году подавляющего большинства индикаторов Доктрины продбезопасности, и очень важно, что в целом российский АПК поменял свою парадигму с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную", - подчеркнул министр.

По его словам, план по экспорту продукции АПК в 2019 году был перевыполнен и достиг 25,6 млрд долларов. По итогам прошлого года рост составил 18,4 процента - на 7,3 процентных пункта выше планового значения.

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По росту уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности план также был перевыполнен на 6,5 процентов. В среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц пришлось более 20 тыс. рублей.

По двум оставшимся индикаторам госпрограммы (произведённая добавленная стоимость продукции сельского хозяйства и индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) итоги пока не подведены. Однако, по оценке министра, они также должны быть исполнены.

Экономика АПК Компании Сельское хозяйство Господдержка АПК

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