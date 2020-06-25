Сегодня, 25 июня, откроют свои двери почти сто тысяч избирательных участков по всей стране - начинается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится семь дней и пройдет по особым правилам.

Указом президента голосование назначено на 1 июля - это среда, и именно этот день будет выходным. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, а также для удобства граждан в этот раз участки откроются заранее - с 25 июня.

Процедура почти не отличается о того, к чему мы привыкли. 1 июля участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00 по местному времени. С 25 по 30 июня режим работы может быть немного иным, следите за объявлениями. Участковая комиссия может рекомендовать вам время и дату голосования, чтобы на участке не собиралось сразу слишком много людей. Но это лишь пожелание - вы сами выбираете, когда приходить.

Главное отличие от привычного порядка, которое заметят все, это меры санитарной безопасности, которые должны препятствовать распространению коронавируса. Например, на входе измерят температуру. Если у кто-то она повышенная, ему выдадут бюллетень в отдельном помещении.

Голосование проходит по особым правилам. Образцом для него послужили выборы президента в 2018 году. С выборами его роднит основной способ волеизъявления - с помощью бумажных бюллетеней на участках. Готовят голосование те же избирательные комиссии, которые работают на обычных выборах, а результаты загружаются в систему ГАС "Выборы". Уже привычного "дня тишины" накануне голосования не будет, поскольку агитация не предусмотрена. Информировать о поправках можно в любое время.

В отличие от обычных выборов нет ограничения по числу наблюдателей. Они будут следить за всеми процедурами на участке и вне его.

Кроме того, можно проголосовать дома. Пригласить комиссию с переносным ящиком домой может каждый, причем во все дни начиная с 25 июня. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию (УИК) не позднее 17.00 1 июля. Называть уважительную причину не обязательно.

Поторопиться с подачей заявки на надомное голосование надо тем, кто находится на карантине в связи с коронавирусом. Комиссия должна подготовиться и прислать к такому человеку сотрудников, которые уже работали с инфицированными. Иначе можно поставить под угрозу здоровье членов УИК, которые работают с гражданами на участке.

Голосование начинается 25 июня и продлится неделю, чтобы избежать скопления людей в один день

Жители двух регионов - Москвы и Нижегородской области - могут проголосовать через интернет (если успели подать заявление) на специальном портале 2020og.ru. Зайти можно в любое время суток, даже ночью, последний электронный бюллетень выдадут 30 июня в 19.59. Те, кто не успел сделать выбор через интернет до 30 июня, 1 июля смогут прийти на свой участок и поставить галочку обычным способом.

Закроются участки по всей стране 1 июля в 20.00 по местному времени. После этого сразу начнется подсчет голосов. На подведение итогов закон отводит Центризбиркому пять дней. Но в комиссии уверены, что справятся гораздо быстрее и предварительные итоги получат к утру 2 июля. Поправки будут считаться принятыми, если их поддержат более половины от числа проголосовавших. Порога явки нет.

На общенародное голосование выносится пакет поправок в Конституцию целиком. Члены специальной рабочей группы, готовившей изменения, объясняют это тем, что все новые нормы составляют единую систему. Поэтому поддержка только части из них, постатейно, не имеет смысла. Вопрос в бюллетене звучит так: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" Вариантов ответа два - "да" и "нет".

Общероссийское голосование никогда раньше не проводилось. Это не выборы - здесь нет кандидатов. И не референдум - он не требуется для внесения таких изменений. Заручиться широкой поддержкой граждан решил сам президент. Если россияне скажут "нет", новые нормы не попадут в текст Конституции, она останется в нынешней редакции. Если "да" - обновленная Конституция вступит в силу.

С момента принятия действующей Конституции в 1993 году многое изменилось. Сегодня у страны совсем другие возможности, государство готово брать на себя дополнительные обязательства, прежде всего в социальной сфере. Чтобы новые правила выплаты пенсий и пособий нашли отражение в бюджете на следующий год, изменения в Основной Закон должны вступить в силу в июле, ведь именно в это время правительство начинает формировать бюджет. Поэтому голосование по Конституции важно провести сейчас.