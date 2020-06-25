Граждане Южной Кореи и Ганы похищены с судна у берегов Бенина

Пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы похищены с судна, находившегося у берегов Бенина. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики Корея, отметив, что всего на борту было 30 человек.

По данным Сеула, инцидент произошел 24 июня в 15.40 по местному времени. Неизвестные напали на судно Panofi Frontier, когда оно находилось в 111 километрах от южного побережья Бенина. "На данный момент неизвестно, кто были нападавшие и их местонахождение", - цитирует РИА Новости заявление южнокорейского МИД. Сейчас предпринимаются все усилия для освобождения похищенных.

По данным агентства Yonhap, с 2014 по 2019 годы были похищены или попали в плен 523 гражданина Южной Кореи.