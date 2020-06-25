Новости

В Хабаровском крае нашли место крушения советского бомбардировщика 07:10
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на плоту 06:41
Граждане Южной Кореи и Ганы похищены с судна у берегов Бенина 06:39
Митинг президента США в Талсе обернулся карантином для сотрудников спецслужб 06:26
На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "удар" с воздуха 06:11
В Благовещенске зафиксирован температурный антирекорд 05:52
Жители Камчатки смогут посетить Кроноцкий заповедник по льготам 05:29
Природные пожары на Камчатке охватили площадь более 70 тыс га 05:26
На Дальнем Востоке началось голосование по поправкам в Конституцию РФ 05:26
Госдеп возобновит выдачу американцам паспортов для поездок за рубеж 05:17
Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета 04:57
Власти Марокко объявили об очередном снятии санитарных ограничений 04:41
Число жертв мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 10 04:21
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Иордании 04:05
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 03:56
Спасатели обнаружили вещи пропавших на Камчатке моряков 03:39
Пушков объяснил причину выхода США из ДРСМД 03:35
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе 03:32
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня 03:04
В России может сократиться число трудовых мигрантов 03:00
В США вынесено новое обвинительное заключение против Ассанжа 02:55
Трамп пообещал до конца недели подписать указ о защите памятников 02:07
В ОАЭ завершена всеобщая дезинфекция общественных мест 01:29
США объявили о запуске очередного военного спутника с борта МКС 01:26
В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 06:39
Рубрика: В мире

Граждане Южной Кореи и Ганы похищены с судна у берегов Бенина

Пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы похищены с судна, находившегося у берегов Бенина. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики Корея, отметив, что всего на борту было 30 человек.

У берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Кипра

По данным Сеула, инцидент произошел 24 июня в 15.40 по местному времени. Неизвестные напали на судно Panofi Frontier, когда оно находилось в 111 километрах от южного побережья Бенина. "На данный момент неизвестно, кто были нападавшие и их местонахождение", - цитирует РИА Новости заявление южнокорейского МИД. Сейчас предпринимаются все усилия для освобождения похищенных.

По данным агентства Yonhap, с 2014 по 2019 годы были похищены или попали в плен 523 гражданина Южной Кореи.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Африка Гана В мире Африка Бенин

Главное сегодня

В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны