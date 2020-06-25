iPhone 12 получит самую мощную зарядку

В Сети появились фото, подтверждающие, что новый флагман от Apple получит самую мощную зарядку из "яблочных" смартфонов.

Китайский блогер laobaiTD выложил на своей странице в Twitter подтверждение этому инсайду. На адаптере указана мощность 20 Ватт.

Напомним, iPhone 11 Pro и Pro Max оснащаются зарядками на 18 Ватт, а вот младшая модель получила 10-Ваттный зарядник.

На фото также виден разъем USB Type-C, через который будет подключаться зарядный кабель.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYW — Mr·white (@laobaiTD) June 24, 2020

Ожидается, что Apple представит в нынешнм году четыре модели в линейке Phone 12: бюджетную 5,4-дюймовую, две с 6,1-дюймовыми дисплеями (одна из них Pro) и 6,7-дюймовый гаджет. Не исключено, что презентация, по традиции проходившая в сентябре, будет перенесена на месяц, а то и позже. Планы по выпуску смартфонов скорректировала пандемия коронавируса.