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iPhone 12 получит самую мощную зарядку

Текст:   Виктория Чернышева
25.06.2020,  
15:15
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

В Сети появились фото, подтверждающие, что новый флагман от Apple получит самую мощную зарядку из "яблочных" смартфонов.

Китайский блогер laobaiTD выложил на своей странице в Twitter подтверждение этому инсайду. На адаптере указана мощность 20 Ватт.

Напомним, iPhone 11 Pro и Pro Max оснащаются зарядками на 18 Ватт, а вот младшая модель получила 10-Ваттный зарядник.

Фото: как будет выглядеть iPhone 12

На фото также виден разъем USB Type-C, через который будет подключаться зарядный кабель.

Ожидается, что Apple представит в нынешнм году четыре модели в линейке Phone 12: бюджетную 5,4-дюймовую, две с 6,1-дюймовыми дисплеями (одна из них Pro) и 6,7-дюймовый гаджет. Не исключено, что презентация, по традиции проходившая в сентябре, будет перенесена на месяц, а то и позже. Планы по выпуску смартфонов скорректировала пандемия коронавируса.

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Фото: Скриншот YouTube
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