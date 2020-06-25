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25.06.2020 16:42
Рубрика: Власть

Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ

Текст: Иван Петров
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Участники молодежного военно-патриотического движения "Юнармия" провели необычную акцию, участниками которой стали 100 лучших юнармейцев из Москвы и Подмосковья. Акцию провели в формате флешмоба и приурочили ее к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: RT
Видео: Владимир Путин посещает главный храм Минобороны РФ в Подмосковье

В рамках акции "Юнармия помнит" сотня активистов выстроилась на соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ. При этом у каждого из них в руках была табличка - составная часть задуманного молодыми людьми изображения.

"Ребята собрали словосочетание "Юнанмия помнит". Этим флешмобом юные патриоты призвали всех желающих посетить Главный храм Вооруженных Сил РФ и музейный комплекс "Дорога памяти" и отдать дань памяти тем, кто защищал нашу Родину", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что участники этой акции стали первыми юнармейцами, побывавшими на территории храма и музейного комплекса. Впредь экскурсии для юнармейских отрядов здесь будут проходить регулярно.

Фото: Минобороны РФ
Власть Безопасность Армия 75 лет Великой Победы

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