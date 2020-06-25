Новости

Число умерших от коронавируса свердловчан превысило 80 человек 10:47
Ученые нашли связь между депрессией, нехваткой сна и ожирением 10:41
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию 10:39
Джордж Мартин назвал дату выхода новой части "Игры престолов" 10:31
Lada готовит очередное повышение цен 10:30
Власти Москвы предоставят субсидии на развитие инновационных проектов 10:29
Южная Корея запустит корабль к Луне в августе 2022 года 10:23
"Армата" избавилась от "детских болезней" 10:13
В Пермском крае двое мужчин получили сроки за похищение девушки 10:11
Alcazar. Семиместная Hyundai Creta может получить отдельное имя 10:10
В Москве началось электронное голосование по Конституции 10:00
Пользователи "Одноклассников" смогут загружать собственные стикеры 10:00
Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса 09:50
Житель Пермского края осужден за убийство из винтовки 09:36
Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:28
Российский боец UFC Волков не может вернуться на родину 09:27
Обновленный Lada Largus: фото люксовой версии 09:01
Глава Алтайского края самоизолировался из-за COVID-19 у сотрудников 08:59
В Магадане оборудуют трассу для катания на лыжах по траве 08:47
В Токио снова фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусом 08:44
В Москве началось голосование по поправкам в Конституцию 08:44
В Московском зоопарке сообщили о рождении детеныша капуцина плаксы 08:37
Найден источник для подпитки Симферопольского водохранилища 08:34
Во Франции открывается Эйфелева башня 08:33
В Магадане из-за COVID-19 временно закрыли рынок 08:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 10:23
Рубрика: В мире

Южная Корея запустит корабль к Луне в августе 2022 года

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках программы исследования Луны Южная Корея запустит космический корабль в августе 2022 года, который будет вращаться на орбите вокруг спутника Земли. Запуск корабля будет осуществлен с космодрома США на мысе Канаверал при помощи носителя американской частной компании SpaceX Илона Маска.

Фото: iStock
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Как отмечается в совместном заявлении Министерства науки и технологий Республики Корея и Корейского института аэрокосмических разработок (KARI), "в период с 1 августа по 7 сентября 2022 года в рамках реализации программы освоения Луны будут осуществлен запуск орбитального модуля". Точная дата запуска будет определена позже, исходя из погодных условий.

Как отметили в Южной Корее, согласно их планам, орбитальный модуль должен оказаться на орбите Луны до 16 декабря 2022 года, а с февраля 2023 года начнет выполнять свою основную миссию: модуль будет постоянно находиться на высоте около 100 км, фотографируя поверхность Луны, собирая прочую информацию и передавая ее на Землю. Это станет первым этапом реализации программы исследования Луны Южной Кореей. В рамках второго этапа корейцы намерены уже доставить непосредственно на поверхность Луны свой исследовательский аппарат.

Изначально планировалось, что запуск орбитального модуля состоится в 2020 года или даже раньше, но из-за технических сложностей пришлось перенести сроки реализации.

В мире Восточная Азия Южная Корея Общество Космос

Главное сегодня

Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Пушков объяснил причину выхода США из ДРСМД
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО
В России может сократиться число трудовых мигрантов
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны