Южная Корея запустит корабль к Луне в августе 2022 года

В рамках программы исследования Луны Южная Корея запустит космический корабль в августе 2022 года, который будет вращаться на орбите вокруг спутника Земли. Запуск корабля будет осуществлен с космодрома США на мысе Канаверал при помощи носителя американской частной компании SpaceX Илона Маска.

Как отмечается в совместном заявлении Министерства науки и технологий Республики Корея и Корейского института аэрокосмических разработок (KARI), "в период с 1 августа по 7 сентября 2022 года в рамках реализации программы освоения Луны будут осуществлен запуск орбитального модуля". Точная дата запуска будет определена позже, исходя из погодных условий.

Как отметили в Южной Корее, согласно их планам, орбитальный модуль должен оказаться на орбите Луны до 16 декабря 2022 года, а с февраля 2023 года начнет выполнять свою основную миссию: модуль будет постоянно находиться на высоте около 100 км, фотографируя поверхность Луны, собирая прочую информацию и передавая ее на Землю. Это станет первым этапом реализации программы исследования Луны Южной Кореей. В рамках второго этапа корейцы намерены уже доставить непосредственно на поверхность Луны свой исследовательский аппарат.

Изначально планировалось, что запуск орбитального модуля состоится в 2020 года или даже раньше, но из-за технических сложностей пришлось перенести сроки реализации.