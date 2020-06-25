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25.06.2020 00:01
Рубрика: Власть

Кабмин рассмотрит поправки в закон для предотвращения нефтеразливов

Текст: Елена Березина
Сегодня, 25 июня, кабмин на заседании рассмотрит поправки ко второму чтению к законопроекту с изменениями в закон "Об охране окружающей среды" для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила проект поправок. Об этом сообщила пресс-служба зампреда правительства Виктории Абрамченко.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Законопроект обязывает организации и предприятия с нефтью и нефтепродуктами формировать планы для предотвращения и ликвидации разливов. План утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором. Разработать и утвердить соответствующие планы предупреждения и ликвидации разливов обязаны все организации и предприятия, работающие с нефтепродуктами до 1 января 2024 года. "Мы устанавливаем требования по разработке планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на суше для всех, кто фактически работает с углеводородным сырьем и произведённой из него продукцией по аналогии с уже действующими положениями законодательства на морях и континентальном шельфе. Это добыча, переработка, производство, хранение и прочие этапы обращения с нефтепродуктами", - отметила Виктория Абрамченко.

Кроме того, проект предусматривает конкретные механизмы финансового обеспечения ликвидации нефтеразливов. Речь идет о банковской гарантии, договоре страхования, документе, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для осуществления ликвидационных мероприятий. Все виды финансового обеспечения направлены на возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.

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Также законопроект фиксирует порядок обязательных действий при возникновении разливов. В частности, организация должна оповестить о факте разлива федеральные и региональные органы власти, а также провести работы по локализации и ликвидации разлива в соответствии с ранее разработанным планом. После ликвидации эксплуатирующая организация должна провести рекультивационные и иные восстановительные работы, а также возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, а также расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поправки в природоохранное законодательство планируется рассмотреть и принять в весеннюю сессию. "Они позволят на системной основе работать над предупреждением и ликвидацией разливов нефти и нефтепродуктов", - заявила вице-премьер.

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