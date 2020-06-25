Как Александр Ермаков возрождает усадьбу Сергея Рахманинова

Имя Александра Ермакова вошло в историю культуры как имя подвижника, почти полвека служащего великому делу - возрождению "Ивановки", усадьбы Сергея Рахманинова в Тамбовской области. Благодаря его энтузиазму и уникальным качествам удалось вернуть к жизни место, вдохновлявшее музыку Рахманинова, создать вдали от больших городов центр музыкальной культуры мирового значения.

Александр Ермаков получил Государственную премию в области литературы и искусства "За создание Музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" и просветительскую деятельность".

Черноземный сюжет

Как получилось, что вы свою жизнь связали с "Ивановкой"?

Александр Ермаков: В 1971 году я с "десантом" ЦК ВЛКСМ - молодыми педагогами из России, Белоруссии, Казахстана, Украины - приехал работать в Черноземье. Мне предлагали остаться в Тамбове, но я сказал: поеду в деревню! Председатель колхоза вцепился в меня: давай в Ивановку - мы школу открыли, а учителей нет! Вышел из поезда в райцентре Уварово - грязь по колено. Встретил меня сотрудник РОНО: куда тебе? Я ему на ноги показываю: туда, где сапоги продают! В Уварово гостиницы не было, только Дом колхозника, где я оказался единственным постояльцем. В номере стоял тазик, в него капало с потолка. Наутро бригадир повез меня в кузове в Ивановку. Асфальта не было, и 19 км мы ехали четыре с половиной часа. В новой школе, которая только три месяца как открылась, мы пахали от темноты до темноты, сами все красили, лепили пособия.

Комната-музей Рахманинова в этой школе уже была?

Александр Ермаков: За три года до моего приезда Тамбовский краеведческий музей сделал в Ивановке, в Доме культуры, фотовыставку о Рахманинове, и когда школу построили, ее перенесли туда. О Рахманинове я знал давно: сестра очень любила музыку, и это ее любимый композитор. Попав в Ивановку, я был потрясен: здесь работал Рахманинов, 28 лет жил, но как же так: захотел кто-то спилить дерево - спилил. Захотел навоз вывалить - вывалил. Усадьбу превратили в помойку и пастбище. Я тогда сильно разозлился, собрал старшеклассников, и мы стали гонять скот, запрещали пилить деревья в усадьбе.

Разве от усадьбы что-нибудь сохранилось?

Александр Ермаков: Ни строений, ни фундаментов! Со времен Сергея Васильевича остались только два дуба и клен. В 1972 году колхоз при финансовой поддержке Музфонда СССР и Общества охраны памятников истории и культуры (тогда они действительно что-то делали) заложили первый фундамент - флигель. Тогда первым секретарем Уваровского горкома был Александр Иванович Рябов. Я вез из Москвы от племянницы Рахманинова самовар. Грязь жуткая, идти трудно, а в руках рюкзак с самоваром и книгами. Я разулся, залез на березу и закрепил на верхушке рюкзак. А тут останавливается "уазик", выходит мужик: "Ты что там делаешь? Я первый секретарь". - "Ну и что? Я учитель из Ивановки". - "Что в рюкзаке?" - "Книги и самовар для музея". Он меня подвез: "Приходи со своими предложениями по Ивановке". Я и пришел со своими папками. И в 1978-м в Ивановке появился Дом-музей Рахманинова на правах филиала Тамбовского краеведческого музея. Меня назначили его заведующим.

Как вы представляли себе концепцию развития музея?

Александр Ермаков: Я музеем занялся, потому что разозлился: во всем мире знают Рахманинова, а у нас такое происходит! И мне сразу стало везти. Первой в судьбу Ивановки вмешалась Ирина Константиновна Архипова, благодаря ей появилась асфальтированная дорога и воссоздавалась усадьба, в Ботаническом саду мы с ней подбирали растения для парка. Появились Красная, Кленовая аллеи. В 1991 году благодаря Юрию Павловичу Рахманинову, внучатому племяннику композитора, началось строительство главного усадебного дома. Он провел в музей газ, заменил линию электропередачи, там тогда стояли гнилые столбы: чуть ветер подует - вся деревня без света. Многие "культурные деятели" считали, что нет смысла полностью восстанавливать усадьбу. Достаточно поставить таблички: "здесь стоял дом", "здесь была изба". С такой концепцией я был не согласен.

Открытие Дома-музея С.В. Рахманинова "Ивановка". 18 июня 1982 года. Фото: предоставлено музеем-заповедником С. В. Рахманинова "Ивановка"

Ивановская симфония

В усадьбу теперь приезжают крупнейшие российские музыканты не только играть концерты, н о и реально помочь дому Рахманинова.

Александр Ермаков: Без наших друзей не было бы сегодняшней Ивановки. Николай Львович Луганский уже 20 лет играет здесь благотворительные концерты. На свои деньги он построил гостевой домик, где могут остановиться исполнители, проводит Международный фестиваль имени Рахманинова, занимается с одаренными детьми. Многие годы с концертами приезжает Сергей Евгеньевич Сенков из Гнесинской академии. Фонд Тимченко приобрел нам концертный рояль Steinway, фонд Образцовой помогает с изданием научной литературы, дисков. Большой друг Ивановки - Михаил Васильевич Плетнев. Он проводил у нас фестиваль с Российским национальным оркестром, привозил для этого сцену и собственный рояль. В прошлом году построил за свой счет Летний театр, где может выступать симфонический оркестр. Разместить на ночевку, правда, оркестр пока негде.

Как при отсутствии инфраструктуры, гостиниц, практически в поле, удалось организовать концертную жизнь?

Александр Ермаков: Я чрезвычайно признателен приезжающим артистам: никто не спросил ни гонораров, ни денег за дорогу. Все мое напряжение - встретить и проводить, обеспечить питание. Проживание нам Луганский сделал: гостевой домик на семь человек. А сейчас и вопрос гостиницы решен: все сельхозземли вокруг Ивановки приобрел холдинг "Доминанта", и нам удалось договориться с его руководством, что они построят гостиницу. К концу следующего года все должно быть сделано.

Артисты уровня Луганского или Плетнева играют на террасе, а я смотрю на небо, и меня трясет: пойдет дождь или нет?

Вы говорили, что ваша мечта - создать в Ивановке фестиваль уровня Вербье. Вы еще верите в такую перспективу?

Александр Ермаков: Мы идем по этому пути. Некоторые идеи Ивановки, кстати, воплощены в Вербье, а что-то мы подсматриваем у них. В Ивановке ежегодно проводится Сиреневый фестиваль, который в этом году отменен из-за пандемии, как и фестиваль к 95-летию Ирины Архиповой. Надеемся, что в августе все-таки состоится Рахманиновский фестиваль. В отличие от Вербье, наше музыкальное лето длится не месяц, а с мая по октябрь.

За гранью юбилея

Через три года будет отмечаться 150-летие Рахманинова. Ивановка должна стать местом ключевых событий - что у вас планируется?

Александр Ермаков: Мы представили в минкультуры программу к юбилею, но скажу сразу: я привык считать копейки. Мы смогли восстановить шесть построек - благодаря друзьям Ивановки. На восстановление флигеля государство выделило только 21 процент от стоимости. Кладовую, гараж, садовый домик, дворовую избу мы восстанавливали без копейки от государства. Сейчас мы отвоевали практически всю землю, которая исторически относилась к усадьбе. Николай Львович Луганский и наши друзья помогли выкупить старый колхозный клуб, и мы делаем там ремонт, чтобы создать музыкальный салон. Осталось отвоевать полгектара нашей земли, проданной московской фирме. Почему я об этом говорю? Конкурсы и фестивали оставят приятные воспоминания, но лучше главные деньги пустить на что-то материальное! Нам негде играть концерты и делать выставки - не может Ивановка без концертно-выставочного зала! Приезжают артисты уровня Луганского или Плетнева, играют на террасе, а я смотрю на небо, и меня трясет: пойдет дождь или нет? И самое главное - надо продолжить воссоздание усадьбы. При Сергее Васильевиче в Ивановке было 24 здания! За всю жизнь я восстановил только шесть. Надо хотя бы к юбилею восстановить то, что готово в проекте: контору, китайскую беседку, людскую, амбар. Надо вернуть усадьбу такой, какой ее видел Рахманинов. Больше такой возможности помочь Ивановке не будет.

Тем не менее вы готовите к юбилею мемориальные, научнo-издательские проекты?

Александр Ермаков: Мы написали в 15 городов, которые любил Сергей Васильевич, где он гастролировал, с просьбой увековечить его имя. Я не прошу, чтобы там переименовали улицы - это дорого. Но в Питере, например, есть музыкальная школа имени Рахманинова, а в двухстах метрах от нее уютный сквер - назовите его именем Рахманинова! А я так все там сделаю, что весь Питер по весне будет стремиться в этот сквер. Уговорю питерских музыкантов поставить там бюст Сергея Васильевича. Пока ответа на наше предложение нет. Положительные ответы пришли из Самары, Саратова, Одессы, от президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она обещает, что к юбилею в Тбилиси появится площадь имени Рахманинова.

С усадьбой Онег в Новгородской области, где прошло детство Рахманинова, связываете какие-то проекты?

Александр Ермаков: В самом Новгороде есть прекрасный памятник Рахманинову, есть улица, колледж, фестивали, конкурсы его имени. Но никто не хочет заниматься Онегом. В 1968 году Марина Николаевна Гриценко поставила стелу на месте, где был дом семьи Рахманиновых, на том все и остановилось. В 2015 году на территории усадьбы выпилили сушняк, обозначили аллеи, провели археологические раскопки - и все. Я до ноября прошлого года не вносил в свои инвентарные книги 27 предметов из Онега, которые нам удалось найти, - ждал, что они понадобятся в Онеге. Но после выступления новгородского губернатора на пресс-конференции, где он сказал, что денег на Онег нет, - только вдумайтесь, какие слова он в адрес Сергея Васильевича произнес! - я вписал эти вещи в инвентарь Ивановки. А в Новгороде все молчат. Они книги издают - молодцы, но главного не делают. Их руководитель культуры мне сказала: чтобы туристов привлекать, храмов достаточно.

А в Ивановке что новое к юбилею появится?

Александр Ермаков: Готовим к выпуску "Летопись жизни и творчества Рахманинова" в четырех томах - совместный труд Музея-заповедника "Ивановка", Института искусствознания и Национального музея музыки. 2023-й - еще и год 150-летия Федора Шаляпина и Антонины Неждановой. Вместе с Шаляпинским центром, Национальным музеем музыки и Музеем-дачей Шаляпина в Кисловодске мы издаем сборник нот произведений Рахманинова в репертуаре Шаляпина и роскошно иллюстрированный буклет "Рахманинов и Шаляпин".

В прошлом году в Ивановке побывало свыше ста тысяч туристов, а на концертах в усадьбе Рахманинова собирается до двух-трех тысяч человек

Появится нотный сборник с "Вокализом", который Рахманинов написал для Неждановой: там будут оригинал и переложения, сделанные для разных инструментов. Вместе с Тамбовским управлением культуры и Госархивом Тамбовской области готовим большой том документов, рассказывающих о роде Рахманиновых, об их связи с Тамбовщиной. А концертный марафон, посвященный Году Рахманинова, начнется в Ивановке 1 декабря 2022 года и закончится 20 января 2024 года. Согласие дали практически все наши выдающиеся музыканты.

Если вообразить, что сам Рахманинов хотел бы получить к юбилею, вспомнится, что до конца жизни он мечтал оказаться в Ивановке.

Александр Ермаков: Я пытаюсь это доказывать всю жизнь. Государство никогда по-крупному не вкладывалось в Ивановку. А тут, впервые в истории, указом от 25 января 2020 года президент РФ обозначил ценность имени Сергея Васильевича Рахманинова. Создан оргкомитет по празднованию юбилея. Я очень надеюсь, что указ будет исполнен, что оргкомитет Рахманиновского юбилея пойдет навстречу, что мы оставим после юбилея Рахманинова то главное, за что нам не будет стыдно перед потомками.

Александр Ермаков: Главное — завершить восстановление усадьбы. Фото: предоставлено музеем-заповедником С. В. Рахманинова "Ивановка"

Справка "РГ"

Александр Иванович Ермаков - директор Музея-заповедника С. В. Рахманинова "Ивановка", воссоздавший парк и часть построек имения Сатиных-Рахманиновых, разграбленного и уничтоженного во время гражданской войны. Благодаря его усилиям приобретались уникальные мемориальные вещи и предметы старины, позволяющие воссоздать дух усадьбы "Ивановка". Является инициатором и организатором международных музыкальных фестивалей, выставок в России, Швейцарии, Англии, Франции, посвященных Рахманинову. Автор и руководитель издательских проектов, научных и просветительских публикаций.