Голосование по поправкам в Конституцию в четверг стартовало на всей территории России и продлится до 1 июля включительно. Заполнить бюллетень граждане могут на участках или на дому. Жителям Москвы и Нижегородской области доступно также голосование через интернет. Вся информация о ходе плебисцита всю неделю будет стекаться в информационный центр, который заработал в Центризбиркоме.

- Все граждане нашей страны являются не просто свидетелями исторического момента в развитии российского государства, они его и определяют, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Изменения в Конституцию принимаются народом нашей большой страны, и как люди решат, так и будет.

Основной день голосования, определенный указом президента, - 1 июля, но для удобства и безопасности граждан участки решено открыть раньше - с 25 июня. Отдать свой голос можно будет с восьми утра до восьми вечера по местному времени. Всего в списки избирателей включены более 108,5 миллиона граждан. Свыше 1,3 млн молодых людей в возрасте 18 лет впервые смогут прийти на участки.

ЦИК и Роспотребнадзор разработали специальные санитарные правила, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. Члены комиссий снабжены индивидуальными средствами защиты, помещения участков будут регулярно дезинфицировать и проветривать, все поверхности - протирать. "У нас принцип максимальной бесконтактности на всех этапах и максимального разведения потоков людей на входе и на выходе", - сказала Элла Памфилова. Несколько тысяч волонтеров будут мерить температуру гражданам, добавила она.

Старт голосования по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировал, что безопасность участия в этом процессе - абсолютная, подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все санитарные требования соблюдаются, оценила она. При этом понятно, что наибольший наплыв граждан будет 1 июля. "Прошу принять дополнительные меры, чтобы не было скопления людей и соблюдалась социальная дистанция", - обратилась Памфилова к избиркомам.

Подавляющее большинство граждан, рассказала Памфилова, выбирают голосование на традиционных участках. Между тем в этот раз можно голосовать и на дому, обратившись предварительно в свою участковую избирательную комиссию, или заполнить бюллетень на спецучастках в придомовых территориях. Этот вид голосования проводится исключительно с использованием легких навесов, "на лавочках и багажниках машин" никто не голосует, подчеркнула Памфилова, опровергая сообщения ряда СМИ. "Это четко прописанная процедура, а не самодеятельность, - заявила она. - И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей".

Глава комиссии также рассказала о мерах, которые принимаются для предотвращения нарушений. По ее словам, каждый вечер после закрытия участков все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут пересыпать (не дотрагиваясь) в сейф-пакеты, где они будут храниться до подсчета голосов. Такой пакет невозможно вскрыть в целях подмены бюллетеня, не повредив. В ночное время помещения передадут под охрану сотрудникам полиции и Росгвардии. Сомневающиеся граждане при желании могут устроить "ночное дежурство", добавила глава ЦИК.

Помещения участков будут регулярно дезинфицировать и проветривать, все поверхности - протирать

В целом же в 80 регионах удалось организовать видеонаблюдение, сообщила она. А на участках, где ожидается наибольшее число голосующих, будут использоваться КОИБы (эти участки рассчитаны на порядка 30 млн граждан).

Дальневосточные и соседние регионы, где голосование из-за разницы во времени началось раньше, по видеосвязи доложили, что процесс пошел хорошо, активность граждан высокая. В чукотском избиркоме, например, сообщили, что на ряде участков явка уже достигла 90% голосующих, люди идут охотно.