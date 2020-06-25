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25.06.2020 18:46
Рубрика: Экономика

С племенным приветом

Как сельскохозяйственные гранты "Агростартап" помогают российским фермерам
Текст: Роман Мерзляков, Олег Платонов, Алексей Юхтанов
В этом году в России в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" вновь проводятся конкурсы на выделение грантов "Агростартап" для тех, кто запускает свой сельскохозяйственный бизнес. Корреспонденты "РГ" связались с фермерами, ставшими обладателями грантов в текущем году, а также выяснили, насколько финансовая помощь государства помогла тем, кто стал победителем в прошлом.
На средства гранта "Агростартап" можно купить не только с десяток коров, но и оборудование для переработки сырого молока. Фото: Сергей Куксин/ РГ На средства гранта "Агростартап" можно купить не только с десяток коров, но и оборудование для переработки сырого молока. Фото: Сергей Куксин/ РГ
На средства гранта "Агростартап" можно купить не только с десяток коров, но и оборудование для переработки сырого молока. Фото: Сергей Куксин/ РГ

В Волгоградской области на поддержку стартапов в сельском хозяйстве выделили 42 миллиона рублей, и получателями грантов стали авторы 15 бизнес-проектов. В частности, четыре миллиона перечислят Касыму Башулову из поселка Коммунар Ленинского района.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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"Чтобы получить эти деньги, в ходе конкурса требовалось набрать 56 баллов. Учитывалось наличие техники у конкурсанта, есть ли у него сельскохозяйственное образование и многое другое, - рассказывает он. Сейчас у него четыре коровы. И этот грант - возможность продолжить семейное дело, ведь дед и отец были чабанами. Теперь фермер купит 16 нетелей (молодых нетелившихся коров. - Ред.) и трактор. А более миллиона рублей вложит в развитие кооператива - покупку радиаторов и охладителей для молока.

Получения средств гранта (трех миллионов рублей) ожидает и другой потомственный скотовод - Шахбоз Шамурадов из села Усть-Погожье Дубовского района. Он планирует купить трактор для подвозки кормов и уборки навоза, а также 19 породистых коров. "У нас уже есть 30 голов, но теперь мы увеличим стадо - возить мясо на рынок будем не легковушками, а "газельками", - говорит фермер.

В важности поддержки стартапов не сомневается вице-губернатор Волгоградской области Василий Иванов. По его словам, в Волгоградской области традиционно более половины валовой сельской продукции производится в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. Особенно большой вклад малые формы вносят в развитие животноводства.

Для получения гранта фермеру необходимо вложить в дело 10% собственных средств и создать как минимум одно рабочее место

В Ульяновской области с 2019 года средства на развитие своих проектов получили двадцать два жителя региона. Например, фермер Алексей Петров из села Новые Алгаши Цильнинского района получил грант в размере 3,556 миллион рублей. На него он приобрел автомобиль "УАЗ" для транспортировки сырья, внес один миллион рублей в неделимый фонд кооператива, в котором состоит, и приобрел 25 коров. Теперь их у фермера 35, и каждая дает в среднем по 15 литров молока в сутки.

"Основные направления, которые интересуют потенциальных грантополучателей - развитие мясо-молочного скотоводства", - сообщила "РГ" министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Маргарита Еварестова.

Впрочем, есть также претенденты в птицеводстве и рыбоводстве, козоводстве и растениеводстве. В целом в этом году подано 65 заявок, из которых предстоит выбрать 15 победителей.

В Татарстане победителями конкурса в этом году стали 162 фермера из 36 муниципальных районов. На развитие своего бизнеса они получат от 1,6 до 6 млн рублей. В результате в республике будет создано свыше двухсот рабочих мест, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Глава Минсельхоза рассказал о достижениях в сельском хозяйстве

В число победителей конкурса вошли основатели семейной фермы по выращиванию форели Джейхун Намазов и его сын Руслан Ефремов из Лениногорского района Татарстана. Сейчас их форелевая ферма представляет собой три бассейна, садки и инкубационный цех, где из икры выводятся мальки. Ферма работает по принципу полного цикла: из икры вырастает малек, затем часть малька реализуется, а часть доращивается до товарной рыбы. Минувшей весной был запущен свой инкубационный цех по воспроизводству форели. Сегодня в инкубационном цехе находятся 50 тысяч мальков, которые дадут 50 тонн товарной рыбы. В ходе его строительства как раз и помог грант "Агростартап" в размере трех миллионов рублей.

"Спрос на рыбную продукцию в последние годы сильно возрос, - говорит Джейхун Намазов. - Сегодня существует дефицит живой или свежей охлажденной рыбы. Рестораторы жалуются, что из замороженной рыбы не получается сделать нормальный стейк, да и обычные покупатели предъявляют к качеству продукции высокие требования. Такой пробел мы и хотим заполнить своим производством". В этом году фермеры планировали реализовать около 15 тонн товарной рыбы. В целом предприятие хочет дорасти до объемов в 100 тонн товарной рыбы в год.

Господдержка

Гранты "Агростартап" призваны вовлечь сельское население в предпринимательскую деятельность, помочь организации новых производств, привлечь молодежь на село. И такая поддержка пользуется огромной популярностью у начинающих фермеров, отмечают в минсельхозе.

В прошлом году гранты получили более двух тысяч фермеров, а заявок поступило 3,9 тысячи, рассказали в министерстве. В этом году, по оценке ведомства, на "Агростартап" будет направлено около 2,7 млрд рублей - грантовую поддержку окажут около 1,1 тысячи фермерам и 85 кооперативам. Средства гранта фермеры используют на приобретение земли сельхозназначения, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции, приобретение сельскохозяйственных животных, посадочного материала, спецтранспорта и оборудования, уточняют в минсельхозе. Также грантополучатель может направить часть средств на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого он является.

Фото: Владимир Аносов
Почему фермеры не могут воспользоваться положенным льготным кредитованием

Помимо самого гранта для начинающих фермеров минсельхоз и Россельхозбанк разработали кредит "Агростартап", который позволяет молодым людям, решившим открыть свой бизнес на селе, использовать заемные средства. Кроме того, с 2020 года увеличен максимальный размер гранта "Агростартап". Фермеры могут получить на создание хозяйств до 6 млн рублей (в 2019 году лимит был ограничен 4 млн рублей).

В 2019 году благодаря "Агростартапу" в созданные хозяйства было принято более трех тысяч работников, подсчитывают в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Поскольку программа оказалась очень востребованной, ее финансирование необходимо увеличивать, уверен президент АККОР Владимир Плотников. "Она стимулирует молодых фермеров начать свой бизнес, дает возможность расширить его, улучшить материально-техническую базу. Создание новых рабочих мест является одним из важных условий закрепления молодежи на селе, повышения доходов сельских жителей и развития сельских территорий", - считает он.

Подготовила Татьяна Карабут

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