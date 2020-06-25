Как США пытаются установить протекторат над Сербией, Косово, Албанией

В Вашингтоне 27 июня под кураторством американского спецпредставителя по вопросу косовского урегулирования Ричарда Гренелла должны были состояться переговоры между Белградом и Приштиной, перспективы и необходимость которых по-разному интерпретировались в России, Евросоюзе и США. Однако 24 июня прокуратура специального международного суда по военным преступлениям в Косово неожиданно выступила с обвинениями в многочисленных убийствах мирного населения в адрес президента самопровозглашенного края Хашима Тачи по прозвищу "Змея", сорвав тем самым его поездку в Соединенные Штаты. Вслед за ним на указанную встречу отказался ехать и премьер-министр непризнанной республики Авдулах Хоти.

Следует отметить, что с октября 2018 года главным прокурором указанного суда является Джек Смит, американец, имеющий опыт расследования резонансных преступлений на высшем уровне. До него эту позицию также занимал другой гражданин США Девид Швендимен. Это вполне определено указывает на ведущую роль Штатов в данной структуре.

"Специальный суд - историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК (Освободительной армии Косово). Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Формирование суда было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", - говорил по поводу ее формирования сам Тачи.

Таким образом, получается, что Вашингтон, дав специальному прокурору Джеку Смиту свободу действий в отношении лидеров ОАК во главе с Хашимом Тачи, по сути, сорвал "исторические" переговоры. О том, для чего это было сделано и в чем суть стратегии США на Балканах, корреспондент "РГ" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшевичем.

"У Косово нет и никогда не было потенциала для становления в качестве полноценного государства, - констатировал босниец. - Сейчас этот факт осознали и смогли признать в Белом доме. Однако даже сейчас американцы не стремятся к возвращению Косово в конституционно-правовые рамки Сербии, отдавая себе отчет в том, что косовское псевдогосударство нежизнеспособно. План Ричарда Гренелла, поддержанный Дональдом Трампом, состоит в том, чтобы исключительно посредством доброй воли завершить косовское урегулирование и создать из Республики Сербии полностью подконтрольную США территорию", - заявил Галияшевич.

"Конечная цель американцев - установить протекторат над Сербией, Косово и Албанией наряду с дейтонской Боснией и Герцеговиной, в правовое устройство которой они постоянно вмешиваются. Американцы не говорят об окончательном решении, а предлагают лишь начать процесс, который сблизит сербов и албанцев на экономической основе, видя в этом процессе не только Косово, но и Албанию. Речь идет якобы об экономической основе, поскольку, согласно их замыслу, политические процессы будут развиваться параллельно, сближая Тирану и Приштину и отдаляя последнюю от Белграда", - отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что озвученная Ричардом Гренеллом модель косовского урегулирования по аналогии с той, которая была найдена в китайском городе Шэньчжэнь, подчеркивает стремление американцев создать "минишенген" на Балканах.

"Если бы США желали развития Сербии или Косово, они бы предложили другие модели, например близкие к плану Маршалла для Германии или подобные тем, с помощью которых они четыре десятка лет поддерживали Югославию Иосипа Броза Тито, - считает Галияшевич. - При этом Вашингтон взамен требует дистанцирования от России, как ранее настаивал на охлаждении отношений с Советским Союзом. В этот раз американцы хотят дополнительно оторвать Сербию от ФРГ и ЕС, создавая "минисоюз".

"Дональд Трамп желает избежать сценария, при котором Россия и Германия согласовали бы свои политические позиции в регионе и при поддержке Франции и Турции устранили бы накопившиеся здесь противоречия, погасили бы тлеющие угли. Сербия не получит в предлагаемом США варианте ничего, поскольку вопрос о статусе Косово останется ее проблемой на длительный период. Хорошая новость состоит в том, что такое Косово не отвечает ничьим интересам. Сербия не должна спешить, поскольку имеет поддержку России и Китая и не может жертвовать своими жизненными интересами в обмен на якобы быстрое решение проблемы. Время на стороне Сербии", - подчеркнул эксперт.

Тачи занял должность президента Косово в 2016 году лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указывалось на то, что данный политик ранее руководил албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Кроме того, на Западе не были замечены и утверждения обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте, которая поставила косовара и его криминальных соратников в один ряд с фашистами. Так, она в своей книге "Охота: я и военные преступники" рассказала о чудовищных преступлениях, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова. Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК, параллельно решались две задачи: первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры"; вторая - закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".