Какая часть сотрудников уже вернулась в офисы из удаленки

В двух из трех компаний, отправивших своих сотрудников на время пандемии трудиться в удаленном режиме, еще даже не начинали процесс возврата персонала на рабочие места, такие данные приводит Служба исследований рекрутингового сервиса Headhunter. Доля работников, которые уже вернулись в офисы из дистанционного режима составляет 15% от общего количества.

"К началу июня в России удаленно работали 47% сотрудников, - рассказали "РГ" в пресс-службе Headhunter. - Среди "синих воротничков" таких было лишь 26%. При этом в Москве и Петербурге "удаленщиков" было больше, чем в среднем по стране - 62% и 56% соответственно".

В первую очередь в офисы вернулись бухгалтеры и HR-менеджеры. По данным исследования, у этих профессий "коэффициент возвращения" составил 26% и 25% соответственно. При этом 42% респондентов уверяют, что их компании уже вернулись к обычному режиму работы. Что интересно, каждая сотая организация после пандемии решила продолжать работать в удаленном режиме.

На работу в основном вернулись сотрудники компаний и индустрий, которым требуется физическое присутствие на рабочем месте (официанты, повара, кассиры, косметологи, менеджеры по продажам), отметили в Ассоциации частных агентств занятости. В тех же отраслях, где без ущерба для процесса можно трудиться из дома - IT, консалтинг, онлайн сервисы - в офисы вывели по 10-15% сотрудников, остальных пока оставляют на удаленке.

"Главная сложность возвращения в офисы - соблюдение требований Роспотребнадзора, - отмечает директора по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова. - Не во всех офисах помещения проветриваются, не везде есть возможность обеспечить дистанцию при пользовании лифтами, нужно закупать специальные лампы, следить, чтобы у всех работников были средства индивидуальной защиты. Многие откладывают возвращение в офисы до осени, надеясь, что санитарные требования к этому времени будут смягчены и выполнить их будет проще. По результатам наших исследований, в офисы рано или поздно вернутся около 75% сотрудников. Многие останутся полностью или частично на удаленной работе. Теперь это наша новая норма".