Китай обозначил основные инструменты восстановления национальной экономики после удара коронавирусной инфекции на состоявшейся 22-28 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР.

В нынешнем году центральные власти КНР решили не ставить конкретных плановых показателей роста национальной экономики. "Это объясняется главным образом тем, что из-за большой неопределенности в глобальной эпидемической и торгово-экономической ситуации появились некоторые непредсказуемые факторы", - пояснил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Напомним, что в 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1 процента, превысив отметку в 99 триллионов юаней. Вместе с тем под ударом коронавирусной инфекции в первом квартале текущего года ВВП КНР сократился на 6,8 процента в годовом исчислении.

По прогнозу МВФ, по итогам 2020 года темпы роста экономики КНР достигнут 1,2 процента. Во Всемирном банке считают, что в лучшем случае рост китайского ВВП в нынешнем году составит 2,3 процента, в худшем - лишь 0,1 процента. Показательно, что все международные структуры сходятся во мнении: по итогам года китайская экономика все-таки продемонстрирует рост, а не падение.

Глава китайского правительства выделил главные базовые направления постэпидемического восстановления экономики на ближайшую перспективу. Это "обеспечение занятости и базового уровня благосостояния населения, обеспечение деятельности рыночных субъектов, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, обеспечение стабильности цепочек производства и поставок". Премьер заверил, что государство поддержит бизнес даже в ущерб бюджетным показателям. По его словам, Китай "затянет пояс" на уровне государственного бюджета. По итогам четырех месяцев текущего года в КНР бюджетные поступления упали на 14,5 процента. Власти ожидают, что во втором полугодии ситуация стабилизируется. Несмотря на это, прогноз доходов в бюджет за весь 2020 год остается отрицательным: поступления в национальный бюджет сократятся на 5,3 процента, в том числе в центральный бюджет - на 7,3 процента. В такой ситуации власти прямо заявили: необходимо затянуть пояса и тщательно взвешивать все расходы, быть экономными. В частности, продлен мораторий на строительство всех правительственных зданий по стране, на 11,8 процента сокращено финансирование внешнеполитической деятельности.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян приветствует журналистов на пресс-конференции Всекитайского собрания народных представителей. Пекин, 28 мая 2020 года. Фото: AP

"В 2020 году доля бюджетного дефицита КНР планируется в размере 3,6 процента от ВВП, общий объем дефицита увеличится на 1 триллион юаней (около 143 миллиардов долларов) по сравнению с прошлым годом. Более того, будут выпущены целевые облигации на сумму 1 триллион юаней для финансирования борьбы с эпидемией. Вышеуказанные 2 триллиона будут переданы полностью в распоряжение местных бюджетов", - сообщил премьер Госсовета КНР.

Общий размер пакета антикризисных мер по восстановлению экономики от COVID-19 составит около 6 триллионов юаней

По его словам, средства "будут направлены на обеспечение занятости, поддержку сокращения налогов, снижения арендной платы и процентных ставок, расширения потребления и увеличения инвестиций". "Мы подчеркиваем социальную направленность этих средств и ни в коем случае не допустим их "распила" и нецелевого расходования", - заверил глава правительства.

Кроме того, страна до 3,75 триллиона юаней ($535 млрд) расширит в 2020 году квоту выпуска облигаций госзайма для правительств на местах. Собранные средства пойдут на инвестиции в основные фонды и развитие инфраструктуры.

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Особое внимание уделено фискальной поддержке бизнеса. По словам Ли Кэцяна, Китай в 2020 году на 2,5 триллиона юаней снизит налоговую нагрузку на бизнес. Решено с июля 2020-го до марта 2021 года продлить отсрочку по погашению кредитов и выплате процентов для средних, малых и микропредприятий. Более того, в нынешнем году "темпы роста кредитования крупными коммерческими банками малых и микропредприятий должны превысить 40 процентов". Чтобы простимулировать кредитование, Китай на четыре года (до 31 декабря 2023-го) продлил режим, в соответствии с которым банки не взимают НДС с доходов по кредитам с малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Одной из важнейших инициатив правительства в поддержку бизнеса наблюдатели назвали определение курса на снижение арендной платы для предприятий, которые вынуждены были платить за съем площадей даже во время многомесячного простоя из-за эпидемии COVID-19. "Нужно полностью отменить или сократить плату за аренду зданий и построек, находящихся в государственной собственности, предложить другим категориям собственников согласиться на отмену, сокращение арендной платы или отсрочку по оплате, разработав соответствующие меры поддержки", - подчеркнул глава китайского правительства. По итогам сессии ВСНП Ли Кэцян сообщил, что общий размер пакета антикризисных мер для восстановления экономики после удара COVID‑19 составляет порядка 6 триллионов юаней - это около 6 процентов ВВП за 2019 год. По словам главы правительства, особое внимание будет уделено поддержке малых и средних предприятий, "которые на сегодня обеспечивают более 90 процентов рабочих мест". Он выразил надежду на то, что антикризисный пакет правительства позволит поддержать экономическую активность на высоком уровне. "В минувшем году в Китае ежедневно регистрировалось до 10 тысяч компаний, в нынешнем году мы стремимся к такому же показателю", - отметил глава правительства.

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Уже сейчас китайская экономика демонстрирует позитивные сигналы возрождения. Так, в апреле впервые с начала года промышленное производство в стране показало рост: 3,9 процента. В целом благодаря реставрации экономической активности Китай намерен в нынешнем году создать более 9 миллионов новых рабочих мест. По словам Ли Кэцяна, безработица по стране в нынешнем году "будет удерживаться на уровне 6 процентов".

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Официальный Пекин уверен, что обеспечение экономического роста позволит выполнить ранее поставленную задачу полного искоренения нищеты в КНР в 2020 году. "Все малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности по ныне действующему в Китае критерию, будет полностью выведено из бедствующего состояния, и "ярлык бедности" будет снят со всех слаборазвитых уездов", - заверил премьер Госсовета КНР. Напомним, что в нынешнем году стране потребуется вывести из-за черты абсолютной бедности 5,5 миллиона человек. Задача вполне достижимая, уверены эксперты, напоминая, что в 2019-м в КНР от нищеты избавились вдвое больше: 11 миллионов. В нынешнем году на проекты по ликвидации нищеты из центрального бюджета выделено 146 миллиардов юаней (порядка 21 миллиарда долларов).

В апреле промышленное производство выросло на 3,9 процента

В КНР финансовый порог абсолютной бедности - это располагаемый доход в 3400 юаней в год и ниже, то есть чуть менее одного доллара в день. Однако есть и нефинансовые показатели. Это так называемые "две заботы" и "три безопасности". Под первыми предполагается обеспечение человека едой и одеждой, под вторыми - обеспечение базовым медобслуживанием и образованием, а также жильем. Недавно к этим критериям добавили доступ к чистой питьевой воде. Только при удовлетворении всех этих потребностей человек может считаться освободившимся от нищеты. Де-факто ежегодный доход освобожденного от нищеты гражданина должен составлять не 3400 и ниже, а 6000 юаней и выше.

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Напомним, что ликвидация нищеты - это одна и трех "великих задач", обозначенных властями КНР. Две другие - это решение экологических проблем и предупреждение системных рисков в национальной экономике. Власти ранее неоднократно подчеркивали, что постэпидемическое восстановление экономики не должно идти в ущерб природоохранной деятельности. В этом году на проекты очистки воздуха ассигновано 25 миллиардов юаней (3,6 миллиарда долларов), водных ресурсов - 31,7 миллиарда юаней (4,5 миллиарда долларов), на защиту и восстановление почвы - 4 миллиарда юаней.

Что касается системных экономических рисков, то особое внимание в нынешнем году уделено реагированию на внешние вызовы. Перед Китаем встала необходимость защитить национальных экспортеров от падения зарубежного спроса. Для этого предполагается "поддержка выхода экспортно ориентированных компаний на внутренний рынок Китая для преодоления последствий рухнувшего спроса за рубежом". Мера - срочная: по разным прогнозам, коронавирусная рецессия на зарубежных рынках может поставить под угрозу от 10 до 60 миллионов рабочих мест на экспортно ориентированных китайских предприятиях и в смежных секторах.

Необходимость оперативно реагировать на внешние риски во время сессии прямо обозначил и председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы сталкиваемся с рецессией в мировой экономике, резким падением глобальной торговли и инвестиций, турбулентностью глобального финансового рынка, тенденциями деглобализации, растущим протекционизмом и политикой односторонних действий в некоторых странах, ростом геополитических угроз. Мы должны искать пути развития в менее стабильной и менее предсказуемой глобальной ситуации", - отметил глава китайского государства.

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До сих пор "тройкой" роста китайской экономики являлись внутреннее потребление, инвестиции в основные фонды и внешняя торговля. Сейчас же, с критическим падением спроса на внешних рынках, внешняя торговля становится не столько "локомотивом", сколько временным "тормозом" экономического развития. Ощутимая зависимость экономического развития от внешней обстановки делает Китай уязвимым.

В таких условиях председатель КНР предложил перенести акценты национального роста на внутреннее потребление и развитие инновационной экономики. "В будущем внутреннее потребление станет альфой и омегой экономического развития", - подчеркнул глава китайского государства. Он добавил, что рост внутреннего потребления есть чем обеспечить как со стороны спроса, так и со стороны предложения. "В Китае более 100 миллионов рыночных субъектов и более 170 миллионов высокопрофессиональных специалистов во всех отраслях. У нас сильный средний класс численностью более 400 миллионов человек, который создает мощный внутренний рынок", - отметил председатель КНР.

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Показательно, что развитию внутреннего потребления уделена существенная часть Плана социально-экономического развития на 2020 год. В документе поставлена задача всемерно продвигать восстановление потребления после удара COVID-19 как на традиционных, так и на онлайн-площадках, интегрировать различные платформы потребления. Кроме того, Китай намерен "превратить отдельные города в международные центры потребления", активно развивать кластер ночного потребления. Будут запущены такие интересные проекты, как программа обновления бытовой техники, на которую будут выделены дополнительные государственные субсидии. Предполагается, что она решит сразу две задачи: повысит потребительскую активность, а также решит часть экологических проблем, поскольку новая бытовая электроника куда менее энергоемкая.

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Вместе с тем председатель КНР отметил, что повышенное внимание к внутреннему потреблению и инновациям далеко не означает, что Китай "закроется от внешнего мира". Наоборот, страна продолжит "продвигать экономическую глобализацию и создание открытой глобальной экономики".

В Пекине считают, что экономическая глобализация - необратимый процесс, который несет пользу всем субъектам мировой экономики. Как образно пояснил министр иностранных дел Ван И: "Глобализация - необратимая тенденция. Она - как океан, в который впадают все реки. Поток этих рек невозможно повернуть вспять, как невозможно повернуть вспять и глобализацию".