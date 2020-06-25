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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайская культура чтит традиции старины

"Культура - это душа страны и нации", - такие слова произнес председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на 19-ом съезде Компартии Китая. И не случайно. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 25 июня в Китае отмечается "Фестиваль драконьих лодок" (праздник "Дуаньу"). Он празднуется ежегодно в пятый день пятого месяца по Лунному календарю.
Ван Сюъин (вторая слева) из поселка Мачжуан - признанный мастер по шитью мешочков-саше, а "благословил" ее на это занятие сам Си Цзиньпин. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Ван Сюъин (вторая слева) из поселка Мачжуан - признанный мастер по шитью мешочков-саше, а "благословил" ее на это занятие сам Си Цзиньпин. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ван Сюъин (вторая слева) из поселка Мачжуан - признанный мастер по шитью мешочков-саше, а "благословил" ее на это занятие сам Си Цзиньпин. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Давайте, следуя за Си Цзиньпином, познакомимся с уникальной китайской культурой, прочувствуем уверенность в силе и важности национальной культуры, которую испытывает председатель КНР и весь китайский народ.

Итак, в праздник "Дуаньу" принято шить из пестрой шелковой ткани пятицветные мешочки-саше, которые наполняют лекарственными травами и благовониями, проводят гонки на "драконовых" лодках (их носы стилизованы под головы драконов), и едят "цзунцзы" - клейкий рис с начинками, завернутый в лист тростника.

Пятицветный мешочек-саше - это символ здоровья, благополучия и спокойствия.

Ван Сюъин, которой уже 80 лет, живет в поселке Мачжуан в пригороде Сюйчжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай). Она является адептом и хранителем традиций и мастерства народного промысла по производству мешочков-саше, наполняемых лекарственными травами и благовониями. В декабре 2017 года во время инспекционной поездки Си Цзиньпин купил один такой мешочек у Ван Сюъин и сказал ей, что "надо передавать это нематериальное культурное наследие из поколения в поколение". С тех пор Ван Сюъин дала многочисленные мастер-классы и научила этому ремеслу большое количество людей. Сегодня мешочки с лекарствами традиционной китайской медицины и благовониями, произведенные в поселке Мачжуан, пользуются огромным спросом по всей стране, а также продаются за рубежом - в более чем 10 странах и регионах мира, включая Великобританию, Японию и т. д.

Могао - пещеры раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун, воздвигнутого в 353 - 366 гг. н. э. на Великом шелковом пути, в 25 км от оазиса Дуньхуан (пров. Ганьсу, север центральной части Китая). Они являются самым масштабным археологическим памятником буддизма. В августе 2019 года в ходе инспекционной поездке в Дуньхуан Си Цзиньпин заметил, что необходимо надлежащим образом организовать и контролировать посещение и обеспечить сохранность пещер Могао, а также активней распространять культуру Дуньхуана. В культуре Дуньхуана присутствуют элементы цивилизаций Древней Индии, Древней Греции, Древней Персии и т. д. Это отражает многогранность и в то же время уникальную самобытность культуры китайской нации.

В октябре 2018 года Си Цзиньпин посетил Юнцинфан, историко-культурный квартал в районе Ливань города Гуанчжоу (пров. Гуандун, Южный Китай) с более чем вековой историей. В ходе поездки он заслушал отчет о работе по градостроительству в Гуанчжоу. "В ходе городского планирования и строительства следует уделять повышенное внимание охране культурно-исторических объектов. Надо реализовать интеграцию старых культурных объектов и современных элементов города, чтобы сохранить у людей теплые воспоминания и чувство ностальгии", - подчеркнул глава государства.

В 2019 году Си Цзиньпин принял участие в торжествах по случаю 20-летия возвращения Аомэня под юрисдикцию КНР. В ходе встречи с учителями и учениками средней школы Хаоцзян в Макао, он подчеркнул важность укрепления культурной уверенности, понимания важности культуры и значимости культурного наследия. Он заявил: "Будучи китайцами, обязательно надо знать и понимать нашу собственную историю, культуру и национальный дух своей страны. Лишь зная факты о своей цивилизации с историей в более чем 5000 лет, мы сможем естественным образом сформировать у себя чувство национальной гордости и национального достоинства".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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