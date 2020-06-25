В последние несколько месяцев в китайских СМИ постоянно упоминается имя 84-летнего академика Чжун Наньшаня. На его мнение ссылаются эксперты, а интернет-аудитория считает его "святым" и даже "полубогом". Кто же он такой, и почему так знаменит?

Чжун Наньшань - академик Китайской академии инженерных наук, известный эксперт по заболеваниям органов дыхания, ключевая фигура в борьбе с респираторными вирусными заболеваниями. Чжун Наньшань также руководит Гуанчжоуским институтом по изучению респираторных заболеваний, является заведующим ведущей государственной лабораторией по изучению респираторных заболеваний в Гуанчжоу и президентом Китайского медицинского общества.

Вот уже более 50 лет Чжун Наньшань занимается медицинскими изысканиями в области респираторных инфекций и преподает. Его исследования главным образом касаются стандартизированной диагностики и лечения астмы, хронических болезней легких, синдрома легочной недостаточности и других распространенных заболеваний дыхательной системы, а также сложных и редких заболеваний. Кроме того, он активно участвует в разработке реформ системы здравоохранения страны.

Семья Чжун Наньшаня родом из города Сямэнь провинции Фуцзянь, однако сам он родился в столице провинции Цзянсу - городе Нанкине в октябре 1936 года. А на туристическом острове Гуланъюй в Сямэне до сих пор сохранилась их семейная вилла, семейство Ляо (по линии матери) здесь - знаменитости. Чжун Наньшань с детства воспитывался в семье потомственных врачей - среди его близких родственников семеро были врачами с учеными степенями. Отец, Чжун Шифань, был известным педиатром и ученым, а мать, Ляо Юэцинь, входила в число основателей онкологической больницы в провинции Гуандун.

С детства Чжун Наньшань отличался от сверстников сильной волей. Так, для того чтобы достичь успеха в школьной спартакиаде, он каждый день после уроков по несколько часов занимался бегом. К слову сказать, любовь к спорту сопровождает академика всю жизнь.

В 1960 году по окончании Пекинского медицинского университета Чжун Наньшань остался преподавать. В 1970 году его направили в медицинский университет города Гуанчжоу в качестве приглашенного исследователя. С 1979 по 1981 годы Чжун Наньшань стажировался на медицинском факультете Эдинбургского университета и в отделении респираторных исследований Лондонского университета.

Секрет вечной молодости Чжун Наньшаня - любовь к спорту.

В 1984 году Чжун Наньшаню было присвоено почетное звание "специалиста государственного значения, который внес выдающийся вклад в науку". В 1985 году Чжун Наньшаню поручили лечение руководителей ЦК КПК, в то же время он стал советником Всемирной организации здравоохранения, членом Международного сообщества пульмонологов. В мае 1996 года в Институте медицинского оборудования и здравоохранения Чжун Наньшань был избран академиком Инженерной академии Китая, так он стал знаменитым в стране пульмонологом.

Надо сказать, что в семье ученого большое внимание всегда уделяли спорту: Чжун Наньшань продолжил семейные традиции на спортивном поприще. В сентябре 1959 года на первых Национальных играх он выиграл чемпионат по бегу с препятствиями на 400 метров среди мужчин, установив национальный рекорд того времени - 54,4 секунды. Как рассказывает сам Чжун Наньшань, сегодня вся его семья - любители баскетбола. Ли Шаофэнь - его супруга - в молодости была нападающей первой женской баскетбольной команды Китая. Сын - Чжун Вэйдэ выступает на соревнованиях по баскетболу за команду больницы, где работает. Его дочь, Чжун Вэйюэ, в 90-х была выдающейся пловчихой, а зять ученого - американец, работающий в Гуанчжоу, тоже фанат баскетбола.

В 2003 году Чжун Наньшань возглавил работу по противостоянию атипичной пневмонии (SARS). Именно он первым подтвердил само существование этого заболевания. В тот тяжелый период Чжун Наньшань не только отдавал всю энергию спасению больных, но и лично ездил в зараженные районы страны. В то время он также активно сотрудничал с Всемирной организацией здравоохранения. В институте, которым Чжун Наньшань руководил во время противостояния эпидемии атипичной пневмонии (SARS), точность диагностирования этого заболевания составляла 85%, а результативность интенсивной терапии - 91%. Исключительные успехи группы ученых под его руководством были признаны ВОЗ, а в Китае он заслуженно получил звание человека года и широкую известность.

13 апреля 2005 года Чжун Наньшань был избран 23-м президентом Китайского медицинского общества. В 2007 году он получил почетную докторскую степень в Эдинбургском университете (позже и в Университете Макао, и в Университете Гонконга), а также был назначен на должность руководителя ведущей государственной лаборатории по изучению респираторных заболеваний. Большой вклад команда Чжун Наньшаня внесла и в борьбу с вирусами MERS и H1N1.

Сегодня Чжун Наньшань возглавляет высший экспертный совет Комитета по делам здравоохранения КНР, на его счету почти две сотни научных и научно-популярных трудов, а также множество наград и премий.

В январе 2020 года группа ведущих экспертов Комитета по делам здравоохранения КНР провела пресс-конференцию, в ходе которой Чжун Наньшань выступил в качестве главы экспертного совета. А накануне, 18 января, 84-летнего академика заметили в поезде, следующем в Ухань. Одно только сообщение о том, что светило китайской науки бесстрашно едет в очаг эпидемии, воодушевило все китайское общество. И имя Чжун Наньшаня стало ассоциироваться с героем-суперменом, который спасет страну.

Китайский специалист отметил, что сегодня многие случаи заболевания за рубежом показывают необходимость уделять особое внимание бессимптомным случаям. Фото: Медиакорпорация Китая

Чжун Наньшань, который стал в Китае символом надежды, действительно внушает веру в лучшее. Во время выступлений на пресс-конференциях он всегда поддерживает коллег, проявляя не только профессиональные, но и человеческие качества. Сам он, окрыленный поддержкой сограждан, говорит: "Конечно же, мы справимся, если объединимся, ведь Ухань - это город-герой".

Мнение

Чжун Наньшань: Очень важен профилактический контроль

Фото: Пресс-конференция Канцелярии народного правительства города Гуанчжоу, 12 апреля 2020 г.

Следует своевременно выявлять случаи заражения, проводить тестирование и изолировать всех, кто был в контакте с заболевшими.

Особенность коронавирусной пневмонии в том, что еще до появления у больного первых симптомов, он способен заразить других, это трудно предусмотреть заранее, поэтому проверять надо все контакты. Я не согласен с тем подходом в отдельных странах, когда анализы предписывается сдавать только тем, у кого проявилась симптоматика, так можно упустить латентные случаи заражения. Для всех приезжих из-за границы надо делать тесты на нуклеиновые кислоты... Главное, обезопасить потенциальные источники вируса, - это, пожалуй, самое старое и самое эффективное средство. Еще более важно - не стоит полагаться на так называемый "общий иммунитет", коронавирусная пневмония обладает высокой степенью инфекционности и смертности.

По словам Чжун Наньшаня, мир очень интенсивно и динамично разрабатывает вакцины против COVID-19: "Я не верю в естественный иммунитет. Такая точка зрения была популярна десять лет назад. Ныне уровень знаний и развития технологий достаточно высокий, зачем применять такой способ?"

Нет свидетельств тому, что выздоровевшие получают пожизненный приобретенный иммунитет от вируса, поэтому следующая задача - разработка и производство эффективных вакцин, а для этого нужно слаженное международное сотрудничество... Вирус не знает границ, ни одно государство не останется от этого в стороне.

Информслужба "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая и МИА "Россия сегодня"